MAPES Quants tests s'han fet al teu municipi? Quanta gent jove i gran infectada hi ha on vius?

Clicant al requadre inferior dret, s'amaga la llegenda. Picant sobre cada regió sanitària, es desplega el seu nom, el nombre de casos de coronavirus detectats, per edats i per sexe (també amb tots els grups d'edat), la ràtio de casos positius per cada 100.000 habitants i la població. Dades del 2 d'abril.Catalunya ha fet prop de 45.000 tests sobre el coronavirus. Així es desprèn de les dades que ha obert la Generalitat aquest dijous en relació a les proves fetes fins ara -segons sembla, sense cap ajuda de l'Estat , per ara-. D'aquestes, prop de 20.000 han sortit positives, cosa que significa que més de la meitat han servit per descartar la malaltia. En tot cas, els experts assenyalen que la immensa majoria de casos no s'han detectat, tot i que hi ha un major descontrol a Madrid En el mapa superior es pot consultar, per a cadascuna de les regions sanitàries, el nombre de contagis detectats, també per sexe i grups d'edat. Com es pot observar, hi ha una major afectació en les dones, en la joventut, mentre que és superior en els homes, en la vellesa . En tots els casos, però, la mortalitat és més elevada en els homes, tot i que encara no hi ha dades a nivell català per determinar-ne els nivells.En la taula inferior es pot consultar el nombre de positius i negatius dels tests per cadascuna de les àrees bàsiques de salut (ABS) zones geogràfiques molt més petites que les regions sanitàries, inferiors al municipi en el cas de les ciutats mitjanes i grans. La informació també està segregada per sexe i es pot buscar una àrea en el cercador. L'ABS en la qual s'han fet més tests i més casos de coronavirus s'han detectat és la de Terrassa E, amb 409 proves i 193 positius. La segueixen en positius àrees situades al Prat de Llobregat, Nou Barris, Horta-Guinardó, Sant Andreu i, en cinquè lloc, una altra de Terrassa.

