El relator del Consell d'Europa que reclama alliberar els presos lamenta «profundament» la decisió de les presons

Tornem a veure i a patir com el Tribunal Suprem desobeeix els dictàmens i recomacions d’Europa. Aquesta vegada hi afegeix amenaces a funcionaris. La “justícia” espanyola prevaricant. Cap novetat. https://t.co/SBIPwi1hmc — Oriol Junqueras 🎗️ (@junqueras) April 2, 2020

.@marcelmauri: "Les amenaces del Tribunal Suprem han assolit el seu objectiu". El vicepresident d'@omnium lamenta que els poders de l'Estat no respectin les demandes de l'ONU i el Consell d'Europa https://t.co/icS7pIV682 #coronavirus pic.twitter.com/m1cbnQBKsO — NacióDigital (@naciodigital) April 2, 2020

[youteub]https://www.youtube.com/watch?v=Jye2UU3ahtU[/youtube]El ponent de l'informe del Consell d'Europa (CoE) sobre polítics empresonats, Boriss Cilevics, que aquest dijous ha reclamat a Espanya alliberar els presos pel coronavirus, lamenta "profundament" la decisió de les juntes de tractament de les presons de mantenir-los tancats.En una entrevista a l'ACN després de la negativa de les presons a què puguin passar el confinament a casa, el letó socialista defensa que "seria millor per a tothom" que fossin alliberats. "Si no són alliberats per raons polítiques, no em semblaria correcte", avisa. Cilevics assegura que "tothom està d'acord que no són violents ni representen un perill per a la societat".Poques hores abans que les juntes de tractament hagin descartat el seu alliberament, aquest relator ha fet un comunicat per reclamar a Espanya l'alliberament dels presos pel covid-19. "El fet mateix de la seva detenció causa preocupació, però la crisi del coronavirus hauria de promoure definitivament la seva posada en llibertat", afirma.Preguntat sobre aquestes paraules, Cilevics admet que les actuacions dels líders independentistes "van ser il·legals d'acord amb la legislació espanyola", però creu que "la proporcionalitat de la condemna genera preocupació"."Les llargues penes de presó generen preocupació perquè no és obvi que la condemna fos proporcional als fets comesos", apunta. Tanmateix, Cilevics remarca que la seva situació és "molt complexa" jurídicament i políticament i assegura que la seva crida per l'alliberament dels presos durant la crisi del covid-19 no "prejutja" el resultat de l'informe que està fent del cas.La decisió de no excarcerar els presos polítics ha generat rebombori en el món independentista. El president de la Generalitat, Quim Torra, ja recuperat del coronavirus però encara confinat a la Casa dels Canonges, ha assegurat no entendre "com es pot haver endurit tant el cor dels homes". "No sé per què tanta crueltat, no sé per què tanta injustícia, amenaces", ha dit el president.L'exvicepresident Oriol Junqueras ha lamentat la decisió i ha acusat el Suprem de desobeir els dictàmens i les recomanacions d'Europa, amenaçant també els funcionaris. "La 'justícia' espanyola prevaricant. Cap novetat", ha dit el líder d'ERC a través de Twitter.L'eurodiputada republicana també ha Diana Riba ha denunciat que les "amenaces" del Suprem als funcionaris per "condicionar decisions tècniques" no poden tenir lloc en un règim democràtic. Riba ha insistit que portaran el cas a la Comissió Europea i a les Nacions Unides i ha qualificat les amenaces del Suprem de fet "inacceptable, irresponsable i antidemocràtic".Jordi Cuixart ha fet una piulada a Twitter on ha afirmat que "res ni ningú farà renunciar a la lluita per compartir la vida i sortir reforçats d'aquesta crisi". Per la seva banda, el vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri, ha lamentat que les "amenaces" del Tribunal Suprem (TS) hagin assolit el seu "objectiu". Mauri ha fet una piulada a Twitter on ha assegurat que la decisió "no només perjudica els presos polítics sinó a presos comuns".L'Assemblea Nacional Catalana (ANC), per la seva banda, ha lamentat la decisió de les juntes de tractament de les presons de "cedir" a Suprem. L'entitat ha apuntat que cal "un pas endavant" per raons de salut i en defensa dels drets.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor