Una nova vacuna aconsegueix neutralitzar el coronavirus en ratolins

La nova vacuna de la Universitat de Pittsburgh és de la mida de la punta d'un dit Foto: UPMC

innova en l'administració de la vacuna en animals, en aquest cas ratolins (que posteriorment es podria provar en humans en els pròxims mesos, després d'obtenir la pertinent autorització). A través d'un pegat de la mida de la punta d'un dit, la nova vacuna genera anticossos específics pel SARS-Co V -2 en unes quantitats que neutralitzarien el virus, almenys, durant un any. Això significaria una protecció al nivell de les vacunes de la grip comuna, que cada any muta, amb la qual cosa se n0han de generar de noves. En aquest vídeo, els mateixos investigadors expliquen com han elaborat la vacuna.



Aquest estudi sobre una possible vacuna de la Covid-19 és el primer de tots que s'ha publicat en una revista científica amb avaluació d'experts. La Xina ja va explicar al març que estaria desenvolupant una altra vacuna efectiva, tot i que no van acabar transcendint més dades ni altres estudis. Els investigadors mèdics han pogut posar-se mans a la feina gràcies a haver establert bases suficients durant les primeres epidèmies de coronavirus, tant a l'Àsia com en altres països, anys enrere.



En humans, quan?





Una nova potencial vacuna contra el coronavirus ja està en marxa i podria ser del tot efectiva. Segons les dades publicades a EBioMedicine i a la mateixa web universitària , la Facultat de Medicina de la Universitat de Pittsburgh (una de les més importants del món) hauria aconseguit desenvolupar una vacuna que neutralitza el SARS-CoV-2, que desenvolupa la Covid-19. Els membres de la universitat han provat la vacuna en ratolins i és efectiva. L'estudi íntegre el podeu trobar en aquest enllaç. Tal com expliquen en el mateix article, la Universitat de PittsburghEls investigadors de Pittsburgh estan esperant a l'autorització de l'administració nord-americana per a poder iniciar les proves en humans. Aquesta potencial vacuna és la primera que rep el vistiplau d'autoritats mèdiques externes i independents del mateix estudi, convertint-se en la primera potencial candidata per a ser la vacuna mundial del coronavirus.

