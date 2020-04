Més controls de Mossos i Guàrdia Urbana per evitar l'«operació sortida» de Setmana Santa a Barcelona

L'Ajuntament de Barcelona ha demanat als veïns que s'abstinguin de marxar de la ciutat per desplaçar-se altres poblacions durant la Setmana Santa i evitar així una "operació sortida" habitual en aquesta època de l'any. Per garantir-ho, els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana reforçaran els controls als accessos de la ciutat.En total es destinaran 136 agents a aquesta tasca, repartits en una desena de punts, des d'on es comprovarà que tothom que es desplaça amb el seu cotxe té permís per fer-ho, atenent a la normativa de l'estat d'alarma.L'enduriment del confinament decretat pel govern espanyol ha provocat una caiguda en la mobilitat. En el cas del trànsit privat, la baixada diària global de Barcelona ha estat del 80,4%. Durant l’hora punta d’aquest dijous, entre les set i les deu del matí, s’ha comptabilitzat una disminució del trànsit del 78,1%.Des d'avui, a més, el transport públic és gratuït durant una setmana. En el primer dia d'aplicació de la mesura, ha continuat el descens de l’afluència d’usuaris als serveis de transport. A les set del matí el passatge al metro ha baixat en un 77,3% i a les nou aquesta disminució s’ha situat en el 90%. Durant tot el dia d’ahir el descens de validacions va ser del 92,2% a la xarxa de metro i del 95% a la xarxa d’autobusos.

