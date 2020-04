El coronavirus afecta més a les dones en la joventut i als homes en la vellesa a Catalunya

El nombre de contagis és superior entre les dones, en els anys de joventut, i en canvi, afecta més als homes, en els de la vellesa. Aquesta és una de les conclusions que es pot extreure de les dades sobre els positius registrats fins ara a Catalunya, després que la Generalitat hagi obert les dades aquest dimecres sobre els resultats dels tests. Una informació que permet analitzar per edat, sexe o territori quins són els col·lectius més afectats.Tal com es pot observar en el gràfic superior, hi ha més dones afectades que homes fins als 59 anys i, a partir d'aquí, els homes s'imposen -excepte en el grup de majors de 90 anys-. Un fet curiós, atès que, en termes globals, el repartiment és força acurat, amb 10.108 catalanes infectades i 9.522 catalans. El repartiment per edats, però, sembla força decantat i això es podria deure a que les dones són clarament majoria en el sector sanitari i, per tant, estan més en contacte amb malalts, i en d'altres feines exposades com en residències, supermercats, neteja....Cal assumir, en tot cas, que el nombre de contagis detectats sigui representatiu de la totalitat de contagis i que la proporció es mantingui en aquesta, atès que és sabut que una clara majoria de casos es desconeixen -fins i tot les dades de morts són esbiaixades , tot i que no tant-. En realitat, aquesta distribució per sexe a Catalunya també es dona amb força similitud a tot l'Estat, segons les dades que ofereix el ministeri de Sanitat.El decantament, però, és més clar si es compara el percentatge de població que hi ha de cada sexe en els diferents grups d'edat i el percentatge d'afectats, tal com s'observa en el gràfic inferior pel que fa a dones catalanes. Les dades de menors de 20 anys són molt baixes en termes absoluts, però les dones representen el 68% dels contagis detectats d'entre 20 i 29 anys tot i ser prop de la meitat de la població, i també hi ha fins a 12 punts de biaix positiu entre els 30 i 39 anys. En canvi, són el 54,8% de la població d'entre 70 i 79 anys i, en aquesta franja, sols el 41,2% de contagiades. En la franja de 80 a 89 anys, el 61,4% de la població són dones i, en canvi, només el 48,7% dels contagis que hi ha són en dones.Més enllà dels contagis, però, la mortalitat segueix sent clarament més elevada en totes les franges en els homes, tal com s'havia posat de manifest des del brot inicial a Hubei. No hi ha dades segregades de mortalitat a Catalunya encara, però a nivell estatal, sí. I per ara, han mort 1.649 dones i 2.873 homes, essent la mortalitat masculina més elevada, excepte en la franja a partir de 90 anys, també perquè, en ella, les dones són clara majoria, també en contagis detectats.Aquesta major detecció de contagis en dones, entre les edats joves, i en homes, pel que fa a la vellesa, es reprodueix també en les diverses regions sanitàries de Catalunya, tal com es pot comprovar en el mapa interactiu inferior. L'única excepció és a Lleida, pel que fa a la franja de 60 a 69 anys, on hi ha tres dones infectades més que homes. Sembla força clar, per tant, que la tendència als contagis varia per edats.Clicant al requadre inferior dret, s'amaga la llegenda. Picant sobre cada regió sanitària, es desplega el seu nom, el nombre de casos de coronavirus detectats, per edats i per sexe (també amb tots els grups d'edat), la ràtio de casos positius per cada 100.000 habitants i la població. Dades del 2 d'abril.Una hipòtesi que podria explicar aquest fet és que hi ha moltes més dones que homes professionals en l'àmbit sanitari. A Catalunya, hi ha gairebé 40.000 dones treballant en l'àmbit de la salut pública, per una mica més de 10.000 homes. Això les faria estar més en risc de contagi, en edat laboral, en conviure aquests dies a prop de malalts. 3.702 contagis detectats, de fet, són de professionals sanitaris. També hi ha més dones treballant en residències de la gent gran, com a caixeres de supermercat o en la neteja, estan més exposades i, per tant, susceptibles del contagi.En canvi, com que els els efectes i la mortalitat són més greus en els homes, sobretot grans, aquests són els que es farien més proves en trobar-se pitjor, a partir de certa en què, a més, elles ja estarien jubilades, capgirant així la tendència. És, però, una hipòtesi, ja que no hi ha prou dades obertes encara amb tota la informació per verificar-ho.

