La Fiscalia es querella contra un tuitaire per difondre «fake news» sobre menors no acompanyats

La Fiscalia d'odi de Barcelona ha presentat una querella per delictes d'odi contra un tuitaire de Sant Andreu de la Barca que va publicar un vídeo fals sobre una suposada agressió i violació d'un mena a una dona a Canet de Mar l'estiu passat. La imatge era en realitat d'una agressió a la Xina, però el tuitaire la va vincular directament a una agressió succeïda a la població maresmenca per reiterar els seus insults i rebuig als immigrants en general, i especialment els musulmans. La DGAIA va denunciar el cas al ministeri públic, que va encarregar la investigació als Mossos d'Esquadra. Aquesta és la segona querella de la Fiscalia de Barcelona per un vídeo fals contra els mena en poques setmanes.El 10 de juliol de l'any passat la DGAIA va denunciar davant la Fiscalia de Barcelona la difusió a través del compte de Twitter @CastigadorBruce un vídeo, replicat per altres dos comptes, amb expressions i imatges que podrien suposar una promoció, afavoriment o incitació a la violència, l'odi, l'hostilitat o la discriminació contra els mena, o una lesió a la seva dignitat. Una setmana després, el Fiscal de delictes d'odi de Barcelona, Miguel Ángel Aguilar, va encarregar a la unitat d'investigació de radicalismes a la xarxa, de la Comissaria d'Informació dels Mossos, que descobrís l'autor del vídeo. El desembre passat els Mossos van aportar el resultat de la investigació, que concloïa que un dels perfils era de Sant Andreu de la Barca (Baix Llobregat) i uns altres eren d'Almeria i Múrcia, i es va remetre els dos casos cap allà.En el cas de Sant Andreu de la Barca, @CastigadorBruce, "mogut per la seva animadversió i profund rebuig als immigrants d'origen marroquí i entre ells al seu sector més vulnerable com són els mena", va publicar, la nit de l'1 de juliol un tuit on es veia un vídeo amb una agressió i deia que era d'un mena marroquí de Canet de Mar, "a aquests que els donarem la pagueta fins els 23 anys, els nens de 'Pedrito Piscinas'. Per cert, després, per a més INRI, la viola, aquests energúmens i aquestes manades de marroquins no sortiran als mitjans". El vídeo durava 45 segons i va ser visualitzat 21.900 cops, mentre que el missatge va ser retuitejat 19 cops, va tenir 13 aprovacions i 93 comentaris.En les imatges es pot veure un home agredint brutalment una dona, donant-li 15 cops de puny al cap, seguits de set puntades de peu també al cap, que l'acaben deixant inconscient. Seguidament l'intenta abaixar els pantalons i finalment acaba agafant-la pels cabells i arrossegant-la per terra fins que desapareix del camp visual de la càmera de seguretat que va gravar els fets. La gravació és del 22 de juny i correspon amb una agressió que va passar a la Xina, les imatges de la qual va ser difosa per les autoritats xineses per identificar l'autor mitjançant la col·laboració ciutadana.Segons el fiscal, amb la publicació del vídeo i el missatge que l'acompanyava, l'usuari, "amb manifest menyspreu a la veritat i de forma massiva i indiscriminada entre tots els potencials usuaris de Twitter" pretenia "difamar" els mena, "associant-los de forma generalitzada amb actes violents i agressions sexuals". L'usuari va vincular l'agressió a la Xina amb una violació comesa el 29 de juny a Canet per part de dos menors d'edat, i amb això contribuïa, segons el fiscal, a desacreditar-los i a despertar o augmentar els prejudicis i estereotips contra el col·lectiu, amb el conseqüent risc de generar sentiments de rebuig i hostilitat social cap a ells.El perfil del querellat té nombroses publicacions xenòfobes i racistes, amb "suposades informacions deformades sobre els immigrants en general", sobretot adreçades al rebuig frontal a la presència d'estrangers a Espanya, especialment magrebins i musulmans. El fiscal aporta 11 exemples de tuits xenòfobs, un dels quals amb el logotip de Vox, altres contra els mena, els musulmans i els immigrants en general, un altre amb una imatge d'Adolf Hitler i un altre amb la creu celta, usada pels neonazis i amb un lema supremacista blanc.Per tot això, el fiscal considera que el querellat podria ser l'autor d'un delicte de lesió de la dignitat de les persones per motius de discriminació per origen nacional amb l'agreujant de difusió per internet.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor