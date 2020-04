Canvi de temps: torna el sol i pugen les temperatures

Avui encara hi haurà ☁ i algunes precipitacions 🌧 febles, sobretot a les comarques de Lleida.

Després d'aquests dies rúfols...

📢 demà ja arriba el ☀. — Meteocat (@meteocat) April 2, 2020

Després d'una setmana amb núvols arreu del territori i fortes pluges a l'extrem sud de Catalunya, de cara als pròxims tres dies es preveu un canvi notable de temps, amb la pujada del termòmetre i el sol generalitzat com a protagonistes. Tot i així, de cara a la setmana que ve, s'espera que tornin els núvols, acompanyats de precipitacions.Per acabar la setmana, doncs, les màximes es mantindran entre els 15 i els 20 graus a tot el país i no s'esperen pluges. El vent també anirà perdent força, i donarà pas a un ambient pràcticament primaveral, sobretot als migdies.La dispersió de les nuvolusitats ha començat ja aquest dijous, però el punt d'inflexió es produirà entre divendres i dissabte. Així, si bé aquest divendres encara serà un dia a cavall entre les clarianes i els núvols, de cara al cap de setmana s'espera un predomini clar del sol.Dissabte serà el dia en què el sol brillarà amb més força i de manera més estesa arreu del territori. L'episodi de bonança, però, s'espera curt: el diumenge el sol seguirà dominant, però a última hora tornaran els núvols per protagonitzar un inici de setmana marcat per les precipitacions.

