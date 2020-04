Campanya de micromecenatge per finançar la lluita contra el coronavirus

L'Institut d'Investigació en Ciències de la Salut de l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona ha posat en marxa una campanya de micromecenatge per finançar fins a sis projectes de recerca vinculats a la lluita contra el coronavirus. L'objectiu és sumar fins a 150.000 euros en les properes setmanes per desenvolupar mitjans contra la malaltia, que ja ha causat més de 10.000 a tot l'Estat."Estem treballant a marxes forçades per entendre com funciona aquest virus: com frenar-ne els contagis, per què s'escampa tan ràpid, com evitar-ne les complicacions, si el podem tractar preventivament, vacunar, què ens diu l'ARN del virus i què hi ha de la immunitat adquirida", assenyalen els impulsors del projecte.És a l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona on s'ha establert un grup de recerca liderat pels doctors Oriol Mitjà i Bonaventura Clotet que ja està posant en marxa assajos clínics per conèixer millor la malaltia. De fet, s'està aplicant en residències del país, tal com va detallar ahir la consellera de la Presidència, Meritxell Budó

