Els sindicats reclamen diàleg a les empreses per preservar l'ocupació

Els sindicats CCOO i UGT assenyalen les empreses i els demanen diàleg amb els treballadors per preservar l'ocupació. En aquesta direcció, reclamen mesures a les companyies i a l'Estat per assegurar la protecció del col·lectiu assalariat. L'acusació arriba després de la publicació de les dades de l'atur i l'afiliació a la Seguretat Social del març.Per una banda, CCOO ha assegurat en un comunicat que els treballadors més precaris "estan pagant la crisi del coronavirus" amb l'atur i altres situacions "crítiques". En vistes a això, demana "incrementar i esgotar" les vies de negociació a les empreses per preservar l'ocupació.Per això, posen en valor mesures com el teletreball, la flexibilitat interna i el permís retribuït recuperables per a activitats no essencials. Com a última opció i com a mal menor, el sindicat no veu amb mals ulls els expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO).El sindicat també ha reclamat protegir als treballadors que s'han d'encarregar de cuidar als seus fills i a persones dependents, amb mesures de flexibilitat en la jornada, i aportar més recursos i ajustaments extraordinaris per a la gestió de prestacions i ajudes, amb l'objectiu d'evitar que els treballadors acomiadats o afectats per ERTO es quedin amb la meitat de la nòmina.UGT de Catalunya també ha criticat l'acomiadament massiu de treballadors per la crisi del coronavirus i lamenta que en molts casos no s'hagin aplicat alternatives com els propis ERTO. En aquesta direcció, ha cridat a la "responsabilitat empresarial" per evitar més acomiadaments i exigeix a les empreses icloure als ERTO als treballadors fixos discontinus i als d'empresa de treball temporal (ETT).L'organització ha defensat les mesures extraordinàries del govern central per poder mantenir l'ocupació, però ha avisat del que considera "oportunisme i abús" quant als expedients de regulació temporals. Per això demana sancions i el retorn de les prestacions rebudes a les companyies que "han intentat aprofitar-se de recursos públics de manera injustificada".

El sindicat ha instat les patronals a trobar solucions compartides, des de "un compromís de corresponsabilitat", mitjançant la concertació institucional i social, i ha demanat a les administracions que agilitzin la tramitació de les prestacions de l'atur per garantir que es cobren al més aviat possible.

