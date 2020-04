Vergés insta l'Estat a convalidar títols de metges cubans per sumar-los a la lluita contra el coronavirus

El Govern ha demanat al Ministeri de Sanitat espanyol que convalidi els títols de medicina dels metges cubans, encara que sigui de forma temporal, perquè puguin exercir a Catalunya i així ajudar en la lluita contra el coronavirus. Així ho ha reclamat Alba Vergès, consellera de Sanitat, qui ha afegit que se'ls contractaria "segons la seva formació".Per a fer aquesta petició, Vergés ha recordat que ja hi ha més de 3.000 professionals de la salut infectats per coronavirus a Catalunya, pel que es necessiten "tots els recursos". En aquesta direcció, la consellera ja ha demanat ajuda, aquest dijous al matí, al personal sanitari de l'exèrcit i d'altres institucions per treballar en centres improvisats, com l'hospital de campanya de Sabadell. Setmanes enrere, una delegació de 52 metges i infermers cubans arribava a la regió italiana de la Llombardia, la més afectada pel coronavirus al país. L'ajuda responia a una petició de les autoritats llombardes davant l'escassetat de personal als hospitals. En declaracions recollides per Europa Press, Giulio Gallera, conseller de Sanitat de la regió, apuntava que es tractava de personal "altament especialitzat que sap com tractar aquestes malalties". D'altra banda, el 29 de març una quarantena de metges cubans arribava a Andorra per dur a terme tasques de suport als hospitals del país pirinenc.

