L'assaig clínic d'Oriol Mitjà es posa en marxa aquest dijous en 17 residències

El Govern aplica aquest dijous l'assaig clínic que encapçala el doctor epidemiòleg Oriol Mitjà a 17 residències. Així ho ha explicat la portaveu de l'executiu, Meritxell Budó, durant la roda de premsa telemàtica d'aquest dijous al migdia després que dilluns ja s'hagués aplicat en unes primeres quatre residències.L'estudi de tractament subministra una medicina preventiva "doble", a pacients amb Covid-19 perquè tinguin un antiviral per reduir la càrrega del virus, i també un tractament profilàctic per a qui hagi estat en contacte amb persones amb positiu.El treball el dirigeix Mitjà dins l’estructura de la Fundació Lluita contra la Sida que presideix Bonaventura Clotet, i hi participen l’Hospital Germans Trias i Pujol i la Fundació Open Arms. L'epidemòleg va demanar aquest dimecres més voluntaris per participar en l'assaig clínic.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor