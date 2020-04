«La casa de papel» s'estrenarà demà en ple confinament i amenaça de trencar rècords d'audiència

La casa de papel torna demà en un escenari imprevisible però amb les expectatives pels núvols. Una de les sèries estrella de Netflix s'estrenarà aquest divendres en el marc del confinament, pràcticament mundial, per la crisi del coronavirus. La situació pot beneficiar a nivells d'audiència a la sèrie com cap altra temporada ho havia fet.L'anterior temporada, la tercera, ja va trencar els rècords de visualitzacions en una setmana a la plataforma: 34 milions de persones. Ara, en unes setmanes on aquests mateixos serveis de contingut en streaming no paren d'augmentar visites, visualitzacions i demanda per part d'usuaris arreu del món, es dona la situació idònia perquè la quarta temporada de La casa de papel torni a trencar tots els rècords.El hype per esbrinar com s'ho faran els assaltants per escapar sans i estalvis de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre és ben real. Qui no vol saber com continua la història de El Professor, Tokio, Río o de la desafortunada Nairobi? Aconseguiran els protagonistes fugir de l'edifici amb el botí o seran abatuts per les forces policials?El tràiler de la quarta temporada de la sèrie d'èxit internacional "La Casa de Papel", que s'estrenarà en exclusiva a la plataforma de Netflix el proper 3 d'abril, ha aconseguit sumar més d'un milió de visualitzacions en menys de 48 hores.

