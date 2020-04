Els presos polítics no podran anar a casa durant el confinament pel coronavirus

Les presons catalanes han descartat que els nou líders independentistes condemnats en el judici de l'1-O puguin abandonar la presó per confinar-se a casa seva durant la pandèmia de coronavirus, segons ha informat la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima en un comunicat.Aquest dijous, els funcionaris de les presons catalanes han acordat que 15 presos en segon grau i als quals se'ls aplica l'article 100.2 del reglament penitenciari romanguin en els seus domicilis durant el confinament.No obstant això, les presons de Lledoners (Barcelona), Mas d'Enric (Tarragona) i Puig de les Basses (Girona), on compleixen condemna els presos condemnats pel Tribunal Suprem pel procés sobiranista, no han aprovat la mesura per a cap de seus interns.

