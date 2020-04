Seat reprèn aquesta nit la fabricació de respiradors després de rebre l'aval de l'Estat

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha anunciat aquest dijous la fabricació de 400 equips de respiració assistida, claus per fer front a la crisi del coronavirus, dels quals Seat n'elaborarà la major part , 300 unitats. La factoria, tenia la la fabricació aturada, justament a l'espera d'autorització de Sanitat, i la reprendrà aquest mateix vespre, després de rebre l'autorització, segons ha informat La Vanguardia . Diverses fàbriques ja havien iniciat la fabricació de respiradors 3D dissenyats a Catalunya , en una iniciativa que implica nombroses empreses i institucions, segons va informardilluns de la passada setmana.Seat reprendrà la producció en sèrie del respirador assistit una vegada ha rebut l'homologació per part de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris. La línia de producció s'havia detingut a l'espera de l'aval de Sanitat, i el president del comité d'empresa de Seat, Matías Carnero, havia considerat "incomprensible" que l'Estat no hagi "establert uns requisits d'entrada, en comptes d'anat demanant modificacions sobre la marxa", segons publica La Vanguardia Illa havia explicat al migdia que la companyia està pendent de rebre la certificació d'aquests equips per part de les autoritats sanitàries, en relació a la seguretat elèctrica i als test electromagnètics, de manera que es garanteixi la qualitat del producte."Estem mantenint una relació molt fluïda amb les autoritats sanitàries, que estan fent tot el possible per accelerar el procés d'homologació", havien explicat les mateixes fonts, que asseguraven que una vegada es validi el prototip, desenvolupat en col·laboració amb l'empresa Protofy.XYZ, la companyia iniciaria immediatament la producció en sèrie del respirador.Seat fabricarà aquests respiradors assistits amb el motor adaptat dels eixugaparabrises dels seus vehicles, un dels elements més demandats en l'actualitat pels hospitals per lluitar contra la pandèmia, i per a això ha d'adequar la seva línia de producció per assemblar els respiradors on abans es muntaven parts del Seat León.Cada respirador compta amb més de 80 components electrònics i mecànics, com a engranatges impresos en Seat, eixos de caixes del canvi i el motor adaptat d'un eixugaparabrisa.Uns 150 empleats de diferents àrees de la companyia han treballat en la producció del model final d'aquests respiradores després de fer 13 prototips diferents.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor