Educació ajorna les oposicions docents fins a la tardor

El Departament d'Educació ha ajornat la convocatòria d'oposicions docents al pròxim mes de setembre arran de la crisi de la covid-19 . Després d'una reunió mantinguda amb els representants sindicals, la conselleria manté la convocatòria dins l'any 2020 i els seleccionats exerciran de funcionaris en pràctiques a partir del setembre de 2021, tal com estava previst.També es manté la previsió de celebrar la convocatòria de places per a l'estabilització dels llocs interins durant els anys 2020, 2021 i 2022. Educació afirma que d'aquesta manera es dona seguretat als aspirants i s'esvaeixen les incerteses sobre la possibilitat de realitzar les oposicions tornant de l'estiu, davant l'actual situació de confinament pel coronavirus Durant la reunió sectorial, els sindicats han defensat fer les oposicions el juliol de 2021, coincidint amb les d'educació primària, però Educació ha al·legat la "impossibilitat" de gestionar dues oposicions a la vegada i que els professors poguessin prendre possessió al setembre del mateix any.USTEC-STEs ha estat el més crític amb la decisió presa, que segons expliquen, no compta amb la majoria sindical, conformada pel mateix sindicat i CCOO. Des del col·lectiu, en un comunicat molt dur amb Educació, parlen d'un inici de curs "caòtic".Per la seva banda, la Intersindical-CSC ha celebrat la decisió, tot i que també ha criticat la negativa de la Generalitat a realitzar les oposicions l'estiu de l'any vinent. "És una mostra de les mancances estructurals del departament", ha afirmat en un comunicat Les oposicions ajornades havien d'arrencar a mitjans d'aquest mes de juny. Educació havia convocat un total de 5.000 places, que corresponen a les especialitats del cos de professors d'ensenyament secundari, el cos de professors d'escoles oficials d'idiomes i el cos de professors i mestres de taller d'arts plàstiques i disseny.

