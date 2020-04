Un error administratiu pot deixar sense cobrar l'atur als treballadors afectats per un ERTO

Gestors del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya (COGAC) han informat aquest dijous que han detectat un error en el sistema de tramitació de la prestació d'atur dels treballadors afectats per un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) no resolt.Segons els professionals de la gestoria, i tal com recull ACN, el codi d'identificació que atorga la Generalitat per un ERTO no resolt és incompatible amb el que demana el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), que és l'organisme que tramita les prestacions. En aquesta direcció, malgrat que els gestors no tenen dades de la quantitat de persones que es poden veure afectades per aquesta problemàtica, des del col·legi asseguren que el nombre és "molt elevat".Tal com posa de manifest l'organització a través d'un comunicat, més d'un 70% dels ERTO que s'han presentat encara no han estat encara resolts a dia d'avui i, per tant, podrien veure's afectats per la situació. "Es tracta d'un error tècnic, ja que la identificació que atorga la Generalitat inclou números i lletres, mentre que el sistema del SEPE només permet incloure números i, per tant, és impossible presentar-los", explica Alfonso Lluzar, president del COGAC.A tot això s'hi afegeix un segon problema, i és que tal com apunta Lluzar, les empreses han de presentar les dades dels seus treballadors abans del 3 d'abril a través del SEPE malgrat no tenir la confirmació del'aprovació de l'ERTO. Per això, el sistema no permet fer la gestió.De fet, els gestors ja van demanar uns dies més de marge en relació amb aquests tràmits amb l'objectiu d'"evitar errors en la comunicació de les dades dels empleats afectats i per tenir marge per solucionar problemes tècnics". Des del col·legi ja han fet arribar totes aquestes peticions al SEPE, però asseguren que encara no han obtingut resposta.

