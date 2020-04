Cinc consells senzills per evitar atacs a la privacitat durant el teletreball

La situació de teletreball sobtada i sense planificació prèvia a la qual s'han vist abocats molts treballadors comporta una sèrie de riscos de seguretat informàtica que cal tenir en compte per evitar problemes de privacitat durant les setmanes en què l'oficina es trasllada a casa. Per això, la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona adverteix que és important prendre mesures de prevenció en aquest sentit.L'investigador del Departament d'Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la URV i expert en privadesa de dades, Jordi Castellà, alerta que ara usem sovint càmeres, microfons, documentació sensible i contrasenyes des de casa amb xarxes que no sempre són segures. Per això, aconsella dedicar temps a prendre les mesures de privacitat necessàries.Aquests són els consells de l'expert de la URV per millorar la nostra seguretat virtual durant el teletreball:

