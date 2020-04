Les presons rebutgen que els presos polítics passin el confinament a casa

Els presos polítics continuaran a la presó durant el confinament. Les juntes de tractament de les presons de Lledoners, Mas d'Enric i Puig de les Basses s'han reunit avui per abordar la decisió i finalment han rebutjat permetre que aquells interns als quals s'ha aplicat l'article 100.2 del reglament penitenciari, encara que tinguin un risc baix de reincidència i disposin de domicili puguin sortir de la presó mentre dura l'estat d'alarma. La decisió s'ha pres sota les amenaces del Tribunal Suprem, que dimarts va advertir directament els funcionaris que en cas d'optar per deixar sortir els líders independentistes podrien enfrontar-se a un delicte de prevaricació.La resta de presons catalanes han acordat l confinament domiciliari de 15 presos en segon grau i 100.2. Això suposa el 15% del conjunt dels presos en aquestes circumstàncies. La decisió s'ha pres tenint en compte la situació d'emergència que viu el país i es tracta d'una mesura "inèdita i extraordinària", tal com ha explicat el Departament de Justícia. No obstant això, les presons on estan tancats els presos polítics no han aprovat cap confinament domiciliari, ni de presos comuns ni dels presos independentistes. Els nou presos polítics havien accedit a l'article 100.2 que els permetia sortir unes hores al dia de la presó per treballar, fer tasques de voluntariat o cuidar familiars d'edat avançada. Jordi Sànchez i Jordi Cuixart també gaudien de permisos penitenciaris per haver complert una quarta part de la condemna. Tot això, però, es va aturar en sec amb el decret d'estat d'alarma i les restriccions de moviments per evitar la propagació del coronavirus. Des d'un primer moment es va detectar que les presons eren centres d'especial risc on calia evitar que entrés el virus, i per això tots els presos van haver de renunciar a totes les sortides que tenien permeses. Els funcionaris han hagut de prendre aquesta decisió sota l'atenta mirada del Tribunal Suprem. Dimarts, quan va transcendir que les presons començaven a estudiar la possibilitat de permetre que els presos amb 100.2 poguessin passar el confinament a casa, l'alt tribunal va llançar una controvertida advertència als directors de les presons de Lledoners, Mas d'Enric i Puig de les Basses i els funcionaris de les juntes de tractament. Els va advertir que si decidien excarcera els líders independentistes es podrien haver d'enfrontar a una investigació per un delicte de prevaricació.A dia d'avui hi ha 101 interns amb el 100.2, entre ells els presos polítics. La decisió d'aplicar aquest article del reglament penitenciar, que combina elements del segon i el tercer grau i està pensat per facilitar el pas cap al règim de semi-llibertat i la reinserció dels interns, depèn de les juntes de tractament dels centres penitenciaris. Aquests grups estan formats per funcionaris de carrera i són independents, no obeeixen a criteris polítics. La seva decisió sobre el 100.2 es pot recórrer i, de fet, la Fiscalia s'ha oposat a què s'apliqui en el cas dels presos independentistes. En última instància qui decideix és l'Audiència Provincial de cada demarcació, que ara com ara encara no s'ha pronunciat sobre la situació dels líders de l'1-O.

