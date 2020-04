El Govern assumeix ara l'ajuda de l'exèrcit per combatre el coronavirus

▶ #Portaveu @meritxellbudo: "Qui s’ha d’endeutar i qui ha de fer front econòmicament a aquesta crisi és l’estat no les empreses ni els treballadors. Així com amb la crisi financera es va rescatar la banca demanem que en aquesta es rescatin les empreses i les persones" #Covid19 pic.twitter.com/e1qtvZIbiq — Govern. Generalitat (@govern) April 2, 2020

El Govern té assumit que caldrà fer servir tots els recursos necessaris per combatre el coronavirus. I això passa, si cal, per rebre l'ajuda de l'exèrcit i, en concret, de la unitat d'emergències mèdiques (UME), que ja fa dies que transita per Catalunya. Les conselleries de Treball, Afers Socials i Famílies i de Salut, d'una o altra manera, han acceptat l'ajuda de la UME. En el primer cas, per desinfectar 35 residències, tal com ha anunciat el secretari d'Afers Socials i Famílies, Cesc Iglésies, que ha comparegut avui de forma excepcional en la roda de premsa diària de l'executiu.Pel que fa a Salut, la consellera Alba Vergés ha indicat que tota ajuda és "benvinguda". L'executiu ha demanat al ministeri de Sanitat l'arribada de més recursos, especialment per posar en marxa l'hospital temporal al Vallès. "Tot el que disposin les administracions per donar resposta a l'epidèmia serà benvingut", ha apuntat Vergés, en referència als "mitjans logístics" i el "personal, metges i infermeres" de l'UME. "Evidentment, ho farem tot perquè hi hagi el màxim de mans possibles per recuperar-se", ha ressaltat Vergés, que ha detallat, en tot cas, que a qui es demana directament l'ajuda és al ministeri."En la mesura que calgui, demanarem el suport a qui sigui", ha apuntat la consellera de la Presidència, Meritxell Budó. "L'exèrcit també es paga des de Catalunya. Si necessitem el seu suport, el disposarem", ha remarcat la consellera. En les últimes setmanes, però, el Govern era reticent a l'ajuda de les forces armades, que ja han col·laborat en actuacions a Barcelona per oferir llar temporal a persones sense sostre. També van ser a l'aeroport del Prat i al port la capital catalana per tasques de desinfecció En aquell moment, el Govern va criticar la intervenció. "Menys desinfeccions i més tancar el Port i l'aeroport", va indicat el conseller d'Interior, Miquel Buch. La posició ha anat variant fins al punt que el president de la Generalitat, Quim Torra, no ha tancat la porta a demanar ajuda a les forces armades per combatre la pandèmia. Torra, a banda, ha indicat a la SER Catalunya que el confinament es pot allargar , tal com ha validat després Budó, sempre i quan aquesta sigui la recomanació que facin els experts.Buch ha aprofitat la roda de premsa d'aquest dijous per fer un resum dels últims vint dies relacionat amb les iniciatives que s'han dut a terme des que va accelerar-se la pandèmia del coronavirus a Catalunya: 63 actuacions policials, 150.611 persones identificades, 136.190 vehicles identificats, 77 tancaments d'establiments, 75 denúncies contra establiments, 300 detencions i 40.092 denúncies contra persones.Pel que fa al trànsit, Buch ha indicat que hi ha hagut una reducció sostinguda del 30% a l'area metropolitana des que l'Estat va endurir les mesures. "Quan la Generalitat va demanar al govern espanyol el confinament total excepte els serveis mínims, ja era per reduir abans la mobilitat", ha apuntat el conseller. "Entenem que hem perdut quinze dies", ha insistit el conseller, en relació a la tardança de l'executiu estatal.Budó ha tornat a demanar "solucions reals" per a les empreses. "La majoria de decisions del govern espanyol han anat a compte de les companyies i dels treballadors, no de l'Estat, de manera que posen en risc les solucions reals. Qui s'ha d'endeutar i ha de fer front a aquesta situació és l'Estat", ha indicat la consellera de la Presidència, que ha demanat no repetir els errors de l'anterior gran recessió. El 90,4% de les empreses catalanes són petites i mitjanes, i ha demanat que el govern espanyol en garanteixi la liquiditat i també mantenir els llocs de treball en un context incert.L'executiu català, a banda, es va reunir ahir un cop més amb el món local. En la trobada es va analitzar les mesures que es van prenent i també es va intentar garantir la coordinació entre administracions. "Els ajuntaments són els que primer paren el cop, i per això els vull agrair la seva implicació", ha recalcat Budó, que fins fa un any era alcaldessa de La Garriga. La consellera ha insistir que cal dotar el món local de més recursos a través de desbloquejar el superàvit, a banda de flexibilitzar el dèficit i el sostre de despesa per fer front a la pandèmia. El Govern també demana que es derogui la llei de racionalització i sostenibilitat de les administracions locals (LRSAL).Budó ha lamentat la retallada del 55% en polítiques d'ocupació respecte dels fons assignats l'any passat. "Aquesta decisió trenca el marc de les decisions que s'hauran de prendre properament", ha indicat la consellera. En clau d'ensenyament, l'executiu s'ha reunit amb els consells escolars, als quals s'ha informat que les targetes moneder per a beques menjador seran recarregades durant quinze dies més. Pel que fa a les compres, el Govern recomana "planificar-les" i no acumular aliments.El balanç de víctimes a causa del coronavirus a Espanya continua creixent . En un sol dia, han mort 950 persones més, una xifra rècord des de l'inici de la crisi sanitària i que situa en 10.003 els morts per l'epidèmia. Pel que fa als contagis diagnosticats són ja 110.238, un increment de 8.102 persones en les últimes 24 hores.Tot i que des del govern espanyol apunten que es pot haver assolit el pic d'infectats, la fotografia de les xifres respon encara al que va passar durant els dies anteriors. Una de les prioritats en aquests moments és intentar reduir la pressió en els centres hospitalaris. Els ingressats a la UCI són 6.092, 220 més que ahir. Per una altra banda, la xifra de recuperats donats d'alta és de 26.743, tot i que el govern espanyol ha admès que això no vol dir que se'ls faci el test a tots per comprovar que donen negatiu.Com des de l'inici de l'epidèmia, Madrid i Catalunya segueixen sent les més afectades. La primera suma 32.155 contagiats diagnosticats i 4.175 morts, segons les dades oficials. En el cas de Catalunya, hi ha 21.804 positius i 2.093 persones que han mort.

