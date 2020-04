48 nous morts per coronavirus al País Valencià, on ja hi ha 6.308 casos confirmats

El País Valencià ha registrat 386 nous casos positius de coronavirus, 48 defuncions i 192 altes en les últimes 24 hores. Ara com ara, doncs, els positius són 6.308 -1.048 dels quals son personal sanitari- i 443 persones ja hi han mort per la pandèmia.Ana Barceló, consellera de Sanitat, ha informat aquest divendres a la roda de premsa diària que dels 386 nous contagiats, 28 s'han registrat a la demarcació de Castelló, 172 a la d'Alacant i 232 a València. Així i tot, de les proves realitzades fins ara, 17.382 han donat un resultat negatiu.Aquest divendres, Castelló comptava amb 697 casos de coronavirus confirmats, 214 dels quals ingressats i d'aquests, 42 a la Unitat de Cures Intensives (UCI). A la demarcació d'Alacant, hi ha 2.320 positius, 772 ingressats i 142 a l'UCI. A València hi ha 3.291 casos, 1.189 dels quals ingressats i d'aquests, 196 a l'UCI.Fins aquest divendres, al País Valencià 432 persones han estat donades d'alta, 192 de les quals, en les últimes hores. D'aquest nombre total de pacients recuperats, 232 eren a la demarcació de València, 172 a Alacant i 28 a Castelló. De les 443 morts provocades a la regió per la Covid-19, 188 han sigut a la demarcació d'Alacant, 210 a la de València i 45 han tingut lloc a la de Castelló.A les residències de gent gran s'hi han detectat 702 casos repartits en 84 centres d'aquestes característiques. 536 positius corresponen a residents –dels quals n'han mort 118-, i 166 a treballadors.1048 professionals de la sanitat valenciana s'han contagiat de la pandèmia: 126 a Castelló, 446 a la demarcació d'Alacant i 476 a la de València. 2.264 sanitaris es troben en quarantena, i 2.173 professionals de diversos àmbits de la salut s'han inscrit a la borsa de treball impulsat per la Conselleria de Sanitat.

