ERC demana que els nens siguin els primers a sortir de casa quan es pugui flexibilitzar el confinament

El diputat d'ERC al Congrés Gabriel Rufián ha demanat al govern espanyol que prioritzi l'oci dels nens i la pràctica d'exercici físic com a primeres mesures un cop pugui flexibilitzar-se el confinament. Rufián també ha demanat que s'allargui l'atur a les persones que se'ls acaba coincidint amb la crisi del coronavirus i "massificar" els tests de detecció de la malaltia. El diputat republicà ha demanat al ministre de Sanitat, Salvador Illa, crear una aplicació per vigilar els símptomes, com ja va fer la Generalitat, també posar tota la indústria espanyola a produir material sanitari i crear una "renda de confinament". "De casa no ens en trauran les banderes sinó la ciència", ha dit el republicà.Pel que fa a les sortides de casa dels nens, un debat que agafa força a la societat, Rufián ha ressaltat la necessitat de prioritzar l'oci i ha recordat el patiment de molts infants que no poden sortir a jugar fora de casa. En aquest sentit, ha apuntat també que 4,5 milions de persones viuen en pisos de menys de 60 metres quadrats. El diputat d'ERC ha proposat establir zones i horaris per barris, amb indicacions concretes, que serveixin perquè els nens puguin sortir al carrer. De la mateixa manera, això podria servir perquè els adults puguin sortir a fer esport durant una hora cada dia. "Podria ser un bon inici quan la corba d'infecció ho permeti", ha apuntat Rufián.Sobre l'atur, el diputat ha demanat que el "rellotge de la prestació" s'aturi i que ningú pugui quedar sense aquests diners mentre duri el confinament. "Ara és impossible trobar feina i no s'hauria de tenir en compte aquest temps en el cobrament de l'atur", ha reclamat Rufián, que ha remarcat que no tenir en compte això seria "injust" i incrementaria la pressió psicològica que han d'afrontar moltes famílies aquests dies.Rufián també ha demanat a Sanitat que cal “cartografiar” la pandèmia i que això passa per fer més tests i crear una aplicació per recollir dades sobre símptomes i possibles contagis. “Copiïn l’aplicació que ha posat en marxa la conselleria de Salut”, ha demanat. Ha insistit també que cal permetre als ajuntaments a que puguin destinar el seu superàvit –xifrat en 6.000 milions arreu de l’Estat- a combatre el virus.Altres reivindicacions dels republicans són la renda garantida de ciutadania, que segueix en discussió dins del govern espanyol, així com un telèfon d’ajut, vigilància, avaluació i tractament de l’impacte psicològic que s’està vivint en famílies que viuen en habitatges molt petits.El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha anunciat que Espanya produirà a partir d'aquest divendres 400 equips de respiració assistida, claus per fer front a la crisi del coronavirus. La Seat, ha precisat, en fabricarà 300 amb el suport de l'Hospital Clínic i de Can Ruti, i l'empresa Ersyl de Móstoles en produirà 100 més. Així ho ha explicat durant la compareixença en comissió al Congrés per informar de la gestió que està fent el govern espanyol de la crisi sanitària.En el cas de la producció que està fent la Seat, Illa ha precisat que els respiradors estan pendents de rebre la certificació sobre la seva seguretat elèctrica i els tests electromagnètics. Pel que fa al contracte amb l'empresa Ersyl, el ministre ha precisat que multiplicarà per deu la seva capacitat de producció amb el suport del govern espanyol per arribar a fabricar-ne 5.000, que seran distribuïts arreu de l'Estat.Illa ha explicat que la línia d'actuació que estan seguint és el de donar suport a fabricants espanyols per augmentar la producció estatal i reorientar també l'activitat de sectors afins per contribuir-hi. Pel que fa a materials de producció, el ministre ha precisat que s'han repartit ja 16 milions de mascaretes i que el sistema de compra centralitzada té la missió de "reforçar" les compres que poden seguir fent les autonomies. Pel que fa als tests de diagnosi, ha explicat que se n'estan fent entre 15.000 i 20.000 diaris, tot i que ha reconegut que se n'haurien de fer més.Illa ha assegurat que hi ha prou capacitat per fabricar tests a Espanya però que "el coll d'ampolla" és la fabricació dels kits d'extracció. Ha situat també el focus en la investigació per trobar una vacuna i nous medicaments. "La investigació és l'horitzó que ens permetrà sortir del túnel", ha assegurat.El ministre ha explicat que, en aquests moments, s'està en una fase d'"alentiment" dels contagis. Ha subratllat que l'increment d'infeccions s'ha estabilitzat a l'entorn del 8% mentre que la setmana passada era del 18%. "Quan parlem de defuncions, cap dada és bona, però permeti'm un bri d'esperança", ha assegurat.Després de repassar la bateria de mesures preses en les darreres setmanes, tant en l'àmbit de protecció de les famílies com en l'econòmic, Illa ha defensat que per reduir els contagis és necessari reduir la mobilitat. És per això que, ha argumentat, calia l'aturada de tota activitat no essencial, una opció que fa una setmana el govern espanyol rebutjava. "Sense salut, no hi ha economia. Per a què l'economia torni a ser el primer, el primer ha de ser la salut", ha assegurat.

