No, Itàlia no permet que els nens surtin a passejar

El dijous 12 de març va ser l'últim amb les escoles obertes a Catalunya. Els nens i nenes van marxar a casa sabent que, oficialment, no hi tornarien fins al cap de dues setmanes. Ara, tot just es completa la tercera setmana de confinament infantil i, de moment, l'únic que se sap és que els centres continuaran tancats almenys tot l'abril i que el curs s'intentarà reprendre on line.Des de fa dies diverses veus demanen rebaixar les restriccions. Unes demandes que van augmentar quan va transcendir que Itàlia permetia que els nens sortissin a passejar a prop de casa acompanyats d'un progenitor. La mesura, fos pel rebuig de pediatres i regions o bé perquè es va malinterpretar, no entrarà en vigor. “No hem autoritzat en absolut el temps de la caminada amb els nens”, va voler deixar clar anit el primer ministre Giuseppe Conte . D'aquesta manera, la mainada catalana, espanyola i italiana continua compartint el confinament més estricteInicialment, s'havia posat sobre la taula que els nens poguessin sortir a fer una volta a prop del domicili però sense jugar. “Els pediatres van posar el crit al cel i van demanar que es retirés la mesura”, explica Norma Puig, una catalana establerta fa molts anys a Parma. Tot just 24 hores després, el govern italià feia marxa enrere i assegurava que mai ho havia autoritzat.Però, què poden fer els nens a Itàlia? L'allargament del confinament d'Itàlia fins al 13 d'abril aclareix que els nens poden acompanyar si és imprescindible els seus progenitors a comprar. “No hauria de ser una oportunitat per anar a passejar", va assegurar aquest dimecres el primer ministre Conte.De fet, la situació és pràcticament la mateixa que al nostre país. El 19 de març, una setmana després de l'entrada en vigor de l'estat d'alarma, el govern espanyol va introduir una modificació al reial decret on es permetia que un adult pugui anar a un supermercat o a una farmàcia amb nens per tal que no quedin sols a casa. Curiosament, malgrat el risc de contagi, també pot acompanyar els grans al metge en aquesta mateixa excepció. Ara, l'executiu espanyol assegura que estudia algun tipus de flexibilització Les restriccions infantils d'Itàlia i l'estat espanyol no tenen rèplica enlloc d'Europa. A Bèlgica, per exemple, les escoles també van tancar com en algunes comunitats autònomes espanyoles, el divendres 13 de març.“Aquell dia els mestres es van acomiadar dels alumnes fins al cap de cinc setmanes”, explica Miguel Ángel Martínez a. I és que es dona la circumstància que a les tres setmanes amb les aules tancades, s'hi sumava les dues de vacances de Pasqua.El confinament per a la resta de la població no va començar fins al cap d'una setmana. Tanmateix, no és tant estricte ni per la mainada ni per la població en general. “Els nens poden sortir a passejar o en bicicleta sempre que ho facin amb la seva família”, assenyala Martínez des de Brussel·les. “És una norma general. Tots podríem sortir sols o amb qui comparteixis habitatge. I si quedes per fer esport amb altres persones, s'ha de fer amb una distància de seguretat d'1,5 metres”.Ara bé, en el seu cas, com el de Puig a Parma, eviten que els nens surtin de casa. I és que els pediatres d'arreu d'Europa continuen insistint del potencial propagador del virus en un moment on està tant dispers.

