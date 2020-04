La conca d'Òdena descarta demanar l'ajut de l'exèrcit

La conca d'Òdena, una de les zones més afectades pel coronavirus a Catalunya descarta de moment sol·licitar l'ajuda de l'exèrcit espanyol. Així ho ha confirmat l'alcalde d'Igualada, Marc Castells, que ha explicat que "els experts diuen que no fa falta". Altres ciutats catalanes com Sabadell Rubí ja han rebut efectius militars per dur a terme tasques de desinfecció o muntatge d'hospitals de campanya.L'afirmació de Castells ha arribat després que li preguntessin per unes declaracions de la consellera de Salut, Alba Vergés, e n què demanava metges i infermeres a l'exèrcit espanyol. En referència a les paraules de Vergés, el batlle igualadí ha afirmat que no les ha escoltat "perquè estava treballant".Tot i així, ha volgut remarcar que els alcaldes i alcaldesses de la conca d'Òdena "no tindrien cap inconvenient a demanar ajuda si fes falta". Tanmateix, ha afirmat que seran molt feliços si no ho han de fer "perquè significarà que l'episodi està remetent".

