Sanitat anuncia que Espanya produirà 400 respiradors diaris

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha anunciat que Espanya produirà a partir d'aquest divendres 400 equips de respiració assistida, claus per fer front a la crisi del coronavirus. La Seat, ha precisat, en fabricarà 300 amb el suport de l'Hospital Clínic i de Can Ruti, i l'empresa Hersill de Móstoles en produirà 100 més. Així ho ha explicat durant la compareixença en comissió al Congrés per informar de la gestió que està fent el govern espanyol de la crisi sanitària.En el cas de la producció que està fent la Seat, Illa ha precisat que els respiradors estan pendents de rebre la certificació sobre la seva seguretat elèctrica i els tests electromagnètics. Pel que fa al contracte amb l'empresa Hersill, el ministre ha precisat que multiplicarà per deu la seva capacitat de producció amb el suport del govern espanyol per arribar a fabricar-ne 5.000, que seran distribuïts arreu de l'Estat.Illa ha explicat que la línia d'actuació que estan seguint és el de donar suport a fabricants espanyols per augmentar la producció estatal i reorientar també l'activitat de sectors afins per contribuir-hi. Pel que fa a materials de producció, el ministre ha precisat que s'han repartit ja 16 milions de mascaretes i que el sistema de compra centralitzada té la missió de "reforçar" les compres que poden seguir fent les autonomies. Pel que fa als tests de diagnosi, ha explicat que se n'estan fent entre 15.000 i 20.000 diaris, tot i que ha reconegut que se n'haurien de fer més.Illa ha assegurat que hi ha prou capacitat per fabricar tests a Espanya però que "el coll d'ampolla" és la fabricació dels kits d'extracció. Ha situat també el focus en la investigació per trobar una vacuna i nous medicaments. "La investigació és l'horitzó que ens permetrà sortir del túnel", ha assegurat.En tot cas, després del fracàs dels 640.000 tests defectuosos que es van haver de canviar, Illa ha explicat que el milió de tests ràpids adquirits de la Xina tenen una sensibilitat del 80% i que quan es posin en funcionament es destinaran, principalment, per al "cribatge ràpid", especialment entre el personal sanitari i a les residències. Els tests, però, funcionen en pacients que porten més d'una setmana contagiats, segons ha precisat el ministre. La sensibilitat és del 64% en cas d'estar en la fase inicial de contagi.El que sí que ha deixat clar és que els tests ràpids no substituiran els PCR, perquè són els més fiables, sinó que seran un "complement". S'està treballant, ha explicat, en homologar empreses que puguin fabricar PCR. Ja n'hi ha quatre i tres més estan en procés. A més, el ministre ha explicat que en deu o 15 dies es posaran en funcionament quatre robots amb capacitat per fabricar 10.000 tests d'aquest tipus al dia.L'oposició, però, ha tornat a carregar amb la compra dels tests defectuosos. Illa, però, ha defensat que no hi ha hagut "negligència" del govern, sinó una vigilància "extrema".El ministre ha explicat que, en aquests moments, s'està en una fase d'"alentiment" dels contagis. Ha subratllat que l'increment d'infeccions s'ha estabilitzat a l'entorn del 8% mentre que la setmana passada era del 18%. "Quan parlem de defuncions, cap dada és bona, però permeti'm un bri d'esperança", ha assegurat.Després de repassar la bateria de mesures preses en les darreres setmanes, tant en l'àmbit de protecció de les famílies com en l'econòmic, Illa ha defensat que per reduir els contagis és necessari reduir la mobilitat. És per això que, ha argumentat, calia l'aturada de tota activitat no essencial, una opció que fa una setmana el govern espanyol rebutjava. "Sense salut, no hi ha economia. Per a què l'economia torni a ser el primer, el primer ha de ser la salut", ha assegurat.Interpel·lat sobre aquesta qüestió per l'oposició, ha afirmat que va rebre el dijous passat a la nit la informació dels experts sanitaris sobre que calia reduir encara més la mobilitat per reduir els contagis i evitar una major pressió sobre les UCI.El balanç de víctimes a causa del coronavirus a Espanya segueix creixent. En un sol dia, han mort 950 persones més, una xifra rècord des de l'inici de la crisi sanitària i que situa en 10.003 els morts per l'epidèmia. Pel que fa als contagis diagnosticats són ja 110.238, un increment de 8.102 persones en les últimes 24 hores.Tot i que des del govern espanyol apunten que es pot haver assolit el pic d'infectats, la fotografia de les xifres respon encara al que va passar durant els dies anteriors. Una de les prioritats en aquests moments és intentar reduir la pressió en els centres hospitalaris. Els ingressats a la UCI són 6.092, 220 més que ahir. Per una altra banda, la xifra de recuperats donats d'alta és de 26.743, tot i que el govern espanyol ha admès que això no vol dir que se'ls faci el test a tots per comprovar que donen negatiu.Com des de l'inici de l'epidèmia, la Comunitat de Madrid i Catalunya segueixen sent les més afectades. La primera suma 32.155 contagiats diagnosticats i 4.175 morts, segons les dades oficials. En el cas de Catalunya, hi ha 21.804 positius i 2.093 persones que han mort.

