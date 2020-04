Mor als 24 anys un entrenador de futbol del Berguedà

Una de les notícies que no volíem donar mai.



Molta força a tots, esperem que allà on siguis portis una mica de nosaltres.



Gràcies per tot, DEP



🖤🖤🖤 pic.twitter.com/WO1ETGcFmM — SomAltBerguedà (@SomAltBergueda) April 2, 2020



Ens ha deixat massa aviat Jose Hernandez, ex-entrenador del club, una bona persona dins i fora del camp, estimat per tots.

Et recordarem sempre. DEP. pic.twitter.com/r8OFwwbuGx — Club Gimnàstic de Manresa (@nasticmanresa) April 1, 2020

José Hernández, de 24 anys i veí de Berga, que havia estat entrenador de diversos equips de futbol locals, ha mort aquest dimecres. La defunció s'ha produït per coronavirus, segons fonts properes consultades. Hernández era molt conegut al teixit esportiu del Berguedà i del Bages. Va dirigir equips base del CE Puig-reig durant cinc temporades. També va entrenar l'equip Aleví B del CCR Alt Berguedà, club que l'ha recordat amb una piulada a Twitter amb la qual ha volgut donar el condol als seus familiars i amics.Al Gimnàstic de Manresa, el jove va fer de segon entrenador de l'equip juvenil C. "Ens ha deixat massa aviat José Hernández, exentrenedor del club, una bona persona dins i fora del cap, estimat per tots", ha fet èmfasi el club manresà també en una publicació a les xarxes.José Hernández, que patia problemes respiratoris previs, va estar ingressat a l'Hospital Sant Bernabé de Berga a causa d'una infecció i, més tard, per la gravetat de la mateixa, va ser traslladat a l'hospital Sant Joan de Manresa on es va produir el decés aquest dimecres a la tarda.

