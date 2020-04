VÍDEO L'exèrcit ja fa tasques de desinfecció a les residències de Rubí

La Unitat Militar d'Emergències (UME) ja ha arribat a Rubí. Aquest matí, 50 efectius de l'exèrcit han treballat en la desinfecció de dues residències de la ciutat, la residència Primer de Maig i la Conxita Valls, com ha explicat l'alcaldessa, Ana Maria Martínez, i faran el mateix amb la resta de residències excepte Amanecer, ja que l'Ajuntament va procedir a la seva desinfecció ahir amb una empresa contractada per l'Ajuntament, tal com va comunicar la mateixa alcaldessa a través del seu Instagram . A Amanecer hi ha hagut una situació "complicada" en els darrers dies."Les residències de la ciutat han estat molt soles", ha lamentat la primera edil, que s'ha mostrat molt agraïda de rebre el suport de la unitat militar per fer aquesta desinfecció i que els centres "puguin continuar amb la màxima normalitat" el seu servei.Pel que fa als CAP, on també s'havia ofert que la Unitat Militar d'Emergències realitzés una tasca de desinfecció, l'alcaldessa ha explicat que les respectives direccions han rebutjat el servei, ja que disposen dels seus propis protocols. "No hi estic d'acord, però com que depèn d'ells, ho respectem, i només es desinfectaran els accessos i les entrades principia'ls". Finalment, l'alcaldessa espera que tinguin temps de realitzar aquestes mateixes tasques de desinfecció al Mercat Municipal.Ana Maria Martínez ha dit, també, que la presència de l'UME és necessària perquè les unitats municipals de neteja no tenen els recursos necessaris per dur a terme aquestes tasques de desinfecció. "No tenen ni els equips especialitzats ni poden arribar a un nivell com el que té l'exèrcit".

