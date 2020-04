El Barça jugarà un partit benèfic a Igualada quan acabi l'estat d'alarma

El Barça jugarà un partit amistós benèfic a Igualada un cop acabi l'estat d'alarma pel coronavirus. Així ho ha anunciat el president del CF Igualada, Francesc Jorba, a la roda de premsa diària des de l'Ajuntament d'Igualada.Jorba, que ha comparegut al costat de l'alcalde de la ciutat, Marc Castells, ha explicat que la iniciativa va sorgir de la directiva del club igualadí, contra qui s'enfrontarà el Futbol Club Barcelona. En aquest sentit, el president de l'entitat ha detallat que van enviar un correu electrònic, al qual el Barça va respondre "molt ràpidament" i amb una resposta positiva.A més, ha declarat que en una conversa telefònica "molt maca" amb Josep Maria Bartomeu, el màxim mandatari culer es va posar a la disposició del club i "es va mostrar preocupat per la situació de la conca d'Òdena". Jorba ha avançat que els diners recaptats aniran destinats al Consorci Sociosanitari d'Igualada.Preguntats per si el partit es podria celebrar al Camp Nou per recaptar més diners, Jorba ha exposat que "és un partit per tots els anoiencs" i que "té més sentit" que es celebri a Igualada, ja que és "el pal de paller" de la conca d'Òdena. També ha obert les portes al fet que la resta d'equips de la zona també hi participin d'una manera encara per determinar.

