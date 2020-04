VÍDEO La cançó de Rosalía amb un artista dels EUA que no ha vist la llum pel coronavirus

Que conste que me cambié de chandal para vivir el lujo de escuchar cantar a @rosalia EN DIRECTO...

Vean vean...

El domingo, más... en @LoDeEvole pic.twitter.com/Bt790UJAkk — Jordi Évole (@jordievole) April 1, 2020

Rosalía va publicar el passat 24 de març Dolerme, una cançó sorpresa dedicada a tots els que viuen el confinament per aturar la pandèmia del coronavirus. Aquest tema, però, no era el que la cantant de Sant Esteve Sesrovires tenia previst treure a la llum aquest mes de març. Ho explica ella mateixa en una entrevista amb Jordi Évole que s'emet aquest diumenge a La Sexta.L'artista catalana ja ho tenia "tot fet" -també el videoclip- per a publicar una cançó "súper agressiva", de ballar, de "club", en col·laboració amb un artista dels Estats Units. Rosalía no dona més detalls sobre qui és aquesta personalitat, però sí que confessa que va decidir deixar-la en stand-by perquè creia que publicar un tema amb tant de ritme en uns moments de màxima excepcionalitat pel coronavirus "no tenia cap sentit". Caldrà esperar."Si no faig música, no canto, no em moc, començo a posar-me trista", explica Rosalía, que també diu que aquest sentiment de tristesa el sent ella i "molta més gent". Va ser llavors quan va decidir centrar-se en tirar endavant una idea, la que ha donat forma a, que ja feia temps que li donava voltes pel cap.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor