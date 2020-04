Torra adverteix que s'allargarà el confinament

📢 @QuimTorraiPla: "Per mi les mesures de @desdelamoncloa són insuficients. Cal aquesta cobertura universal del treballador i la suspensió total d'impostos i quotes als autònoms. Cal un esforç extra, si no ens trobarem amb una situació molt greu perquè serà com a Itàlia". pic.twitter.com/WtNUJQjBn5 — Aquí, amb Josep Cuní (@AquiCuni) April 2, 2020

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha reconegut avui a la Ser que el confinament s'allargarà "fins que els experts ho diguin" i ha al·legat que no es tracta d'una "decisió política".D'altra banda, Torra ha recordat la importància de practicar tests massius a la població, lamentant que de moment tan sols se n'hagin pogut fer 50.000. A més, ha remarcat que fins ara, "tots els tests ràpids que s'han pogut fer, els ha fet la Generalitat". En aquesta direcció ha indicat que ha arribat "un 8-10%" del material que han demanat a l'Estat.Amb relació a la tumultuosa relació amb el govern espanyol, el president català ha assegurat que ell no ha emprat cap "llenguatge polític o identitari o de banderes o fronteres", per afegir que "el govern espanyol sempre ens ha tingut al costat".En aquesta direcció, ha celebrat l'aprovació del confinament total per part del govern espanyo l i ha insistit en la necessitat d'impulsar més ajudes socials pels treballadors, i en especial, pels autònoms. Per això, ha declarat que per ara, les mesures entomades en aquest sentit són "insuficients".Torra també ha entomat un mea culpa per la greu situació a les residències. El president de la Generalitat ha admès que no s'ha informat prou bé de la situació i no s'ha explicat "amb la claredat que s'hauria d'haver fet des del primer moment" i que això ha creat "alarma social", un "punt de desconfiança" i una "certa angoixa". Per resoldre-ho, Torra ha dit que a partir d'ara es faran rodes de premsa diàries per explicar l'estat de la situació en aquest àmbit.Tot i que no s'ha informat amb la "claredat que calia", el president assegura que ha estat una qüestió prioritària pel Govern i que la situació a les residències de gent gran és la "primera preocupació" de l'executiu.

