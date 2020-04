La Cambra crida pimes i autònoms a demanar l'ajornament d'impostos

La Cambra de Comerç de Barcelona ha fet avui una crida a pimes i treballadors autònoms perquè demanin l'ajornament en el pagament dels impostos i facin ús d'una de les poques eines que hi ha actualment per garantir una certa liquiditat. L'entitat recorda que el reial decret del 12 de març (7/2020)permet una flexibilitat en el pagament dels deutes tributaris.L'esmentat decret permet un ajornament de sis mesos sense meritació d'interessos durant els tres primers mesos de l'ingrés del deute tributari corresponent a les declaracions i liquidacions que coincideixin amb el període de presentació i ingrés d'entre el 13 de març i el 30 de maig de 2020. Es podran ajornar, sense haver de presentar garanties, els deutes d'imports inferiors als 30.000 euros. És necessari que el deutor sigui una persona o entitat que hagi tingut un volum d'operacions no superior als 6.010.121,04 euros durant el 2019.La Cambra té obert un portal de consultes sobre el coronavirus que pot ser útil per resoldre tots els dubtes que aquests dies s'acumulen en el sector dels autònoms i petites i mitjanes empreses. Aquí podeu accedir també a més informació per part de l'Agència Tributària sobre aquesta via per acollir-se a un ajornament en el pagament de tributs.

