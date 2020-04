La majoria de nous aturats són dels sectors dels serveis, la construcció i la indústria

La crisi sanitària provocada pel coronavirus és ja, també, una crisi econòmica. Ho reflecteixen les dades de l'atur: a l'estat espanyol són ja 3.548.312 persones sense feina, 302.265 més que el mes passat. Les xifres, que no recullen els acomiadats temporals pels ERTO, no superen en termes absoluts les del 2013, però l'increment de desocupats sí que és "històric", segons ha reconegut el propi govern espanyol. Els tres sectors que acumulen més nous aturats són el dels serveis, la construcció i la indústria.La ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha admès que les dades són "tremendes" però ha puntualitzat que són "excepcionals" i, per tant, conjunturals a la situació d'emergència sanitària. Els sectors econòmics més agitats són, en termes absoluts, els dels serveis, és a dir, la hostaleria, restauració i turisme, entre d'altres. L'increment d'aturats en aquest àmbit és de 206.016 persones, un 8,97%.El segon sector que ha encaixat més impacte és el de la construcció, especialment pel que fa a l'increment de desocupats: un 22,92%, que suposa 59.551 persones noves que s'han quedat sense feina. I el tercer àmbit més perjudicat és el de la indústria, que acumula 25.194 nous aturats, un increment del 9,15%. Pel que fa al sector agrícola, 6.520 persones s'han quedat sense feina, un 4,26% més respecte el mes anterior.Totes aquestes dades no contemplen els treballadors afectats per un ERTO, és a dir, per un acomiadament temporal. La ministra Díaz ha precisat que l'Estat ha gestionat 9.670 ERTO que afecten a més de 246.000 persones, però que els expedients afectats per prestacions derivats d'un ERTO afecten 620.000 treballadors.La ministra Díaz ha insistit que els ERTO són "el camí a seguir" per evitar la destrucció de llocs de treball, ja que impedeixen que s'acomiadi de forma definitiva els treballadors i s'assegura un compromís de permanència durant sis mesos. "És l'eina idònia per no destruir ocupació, com està reconeixent la Unió Europea", ha defensat. El govern espanyol va prohibir la setmana passada els acomiadaments justificats per intentar desincentivar que les empeses facin fora els treballadors.El ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá, ha detallat la caiguda d'afiliats a la Seguretat Social. Des del 10 de març, el nombre d'afiliats s'ha desplomat en 900.000 persones, una caiguda "excepcional". Dos terços són temporals i la gran majoria s'inclou en el règim general. A dia d'avui, hi ha poc més de 19 milions de persones afiliades. Escrivá remarca que la situació era normal fins al dia 13 de març i és a partir d'aquell dia que comença a caure l'afiliació.En comparació amb la crisi econòmica de 2008 i després de la fallida del banc nord-americà Lehman Brothers, Escrivá ha dit que allò que aleshores va passar en 100 dies -del 2 d'octubre de 2008 al 27 de febrer de 2009-, ara ha passat amb 14 dies. El ministre ha detallat que la destrucció de feina ha estat especialment intensa durant els primers dies de l’estat d’alarma i que s'ha començat a alentir amb l'activació dels ERTO. Entre els sectors més afectats, hi ha el de la construcció, la hostaleria i les activitats d’oci, amb caigudes superiors al 10%. El decreixement és generalitzat a totes les províncies espanyoles.El ministre Escrivá ha explicat que el govern espanyol segueix treballant en la implementació d'una renda mínima, una mesura que podria aprovar el consell de ministres de la setmana que ve.Pel que fa a Catalunya, l'atur ha pujat en 21.883 persones respecte el mes anterior i ha situat la xifra total de desocupats registrats en 417.047. Això suposa un increment del 5,52% mensual. És el tercer mes que puja l'atur al país.En el cas de Catalunya, fins a aquest dimecres, el Departament de Treball havia comptabilitzat 76.048 sol·licituds telemàtiques per presentar un ERTO, que en total afecten 571.363 catalans.D'acord amb aquest recompte, les persones que s'hauran d'acollir a un ERTO a conseqüència de la crisi de la Covid-19 (a qui se'ls ha suspès temporalment el contracte i tenen dret a cobrar l'atur) ja representen el 16,4% de la població ocupada a finals d'any.En comparació amb el mateix mes del 2019, el nombre d'aturats a Catalunya ha crescut en 21.307 persones, un 5,38% més. La xifra més alta d'atur registrat fins ara en els últims anys correspon al febrer el 2013, amb 665.176 desocupats.

