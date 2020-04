El País Valencià, la segona comunitat on puja més l'atur

El País Valencià és la segona comunitat espanyola on l'atur ha crescut més el mes de març, degut a la crisi originada pel coronavirus, darrere Andalusia. La pujada ha estat del 9,71%, la qual cosa situa la xifra d'aturats en 401.827. El sector més afectat ha estat el de serveis, on s'han perdut 23.728 feines.En termes interanuals, la xifra d'aturats al País Valencià ha crescut en 31.342 persones, la qual cosa suposa un augment del 8,49%.A l'Estat, el nombre de desocupats ha pujat en 302.265 persones, un 9,31% més que el mes anterior, i se situa en els 3.548.312 aturats, el registre més alt des de l'abril de 2017. El govern espanyol ha responsabilitzat el coronavirus de "l'impacte extraordinari en l'atur".Es tracta de la major pujada en qualsevol mes de tota la sèrie històrica al conjunt de l'estat espanyol. La xifra ha superat el rècord que hi havia del gener de 2009, quan va pujar en gairebé 200.000 persones, en plena crisi econòmica.Aquesta xifra a l'Estat i el País Valencià encara hauria de ser més gran, ja que no recull els milers d'afectats pels Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) que s'han presentat durant aquesta crisi.

