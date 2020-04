El govern espanyol té preparats trens per transportar malalts de Madrid a altres territoris

El govern espanyol té a punt trens medicalitzats per transportar malalts de coronavirus de Madrid a altres territoris de l'Estat. Ho ha explicat aquest dijous al matí el ministre de Transports, José Luis Ábalos, en una entrevista a RNE en què ha detallat que els combois s'activaran quan calgui.L'objectiu és traslladar pacients de Covid-19 a hospitals que estiguin menys saturats d'altres ciutats o regions. En concret, Ábalos ha afirmat que "tenim ja trens adequats per al transport de malalts a disposició per quan es requereixi".El trasllat de pacients amb tren no serà una novetat a escala europea. A França, per exemple, ja s’han traslladat 324 malalts amb coronavirus des d’hospitals saturats no només a altres regions sinó també a Alemanya, Suïssa i Luxemburg. Aquest dimecres, per exemple, van sortir dos TGV des de París cap a ciutats de Bretanya.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor