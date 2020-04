Denuncien multes de la Guàrdia Urbana de Barcelona a una entitat que ajuda persones migrants

La Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra han interposat 9.677 denúncies a persones per no respectar el decret d’estat d’alarma i han fet 20.830 avisos a Barcelona des de l’inici del confinament

La Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra han interposat 9.677 denúncies a persones per no respectar el decret d’estat d’alarma i han fet 20.830 avisos a Barcelona des de l’inici del confinament

La Xarxa de Cures Antiracistes de Barcelona denuncien que el 31 de març dos dels seus membres van ser denunciats per la Guàrdia Urbana, a través de la llei de seguretat ciutadana -coneguda com a llei mordassa- mentre eren al carrer per repartir aliments als beneficiaris de la seva tasca, sobretot persones migrants i del col·lectiu LGTBI.L'episodi va tenir lloc a l'encreuament de l'avinguda Diagonal amb la plaça Mossèn Jacint Verdaguer. "Van tractar-los malament i van posar en qüestió l'ajuda que suposa la nostra tasca", expliquen fonts de la xarxa aLes mateixes fonts expliquen que l'ajuda del col·lectiu a persones migrants es dirigeix principalment a veïns amb malalties cròniques, a mares solteres que no tenen amb qui deixar els fills, empleades de la llar i les cures , prostitutes i persones en situació administrativa irregular, que s'exposen a un perill evident en cas de ser aturats per la policia al carrer. De fet, SOS Racisme ha denunciat que l'estat d'alarma "dispara" les vulneracions de drets de les persones migrades i les identificacions policials per motius racials.En total hi ha 52 punts de distribució d'ajuda en el conjunt de l'àrea metropolitana de Barcelona. La xarxa també ajuda a persones del col·lectiu LGTBI i de "gènere dissident", com per exemple travestis. "És difícil que aquestes persones puguin buscar ajuda a les parròquies", expliquen.Les fonts consultades asseguren que les persones denunciades duien a sobre el certificat d'autoresponsabilitat de la Generalitat. També expliquen que portaven guants i mascaretes per garantir les mesures d'higiene.A la notificació de la denúncia, els agents van fer constar una presumpta falta de desobediència als agents de l'autoritat. En el marc de la llei Mordassa, aquesta infracció podria suposar sancions d'un màxim de 60.000 euros.Amb dades del 26 de març, entre la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra havien interposat a Barcelona 9.677 denúncies a persones per infringir les normes de l'estat d'alarma i s'havien fet 20.830 avisos.Fonts municipals expliquen que no els consten sancions a persones integrants de xarxes solidàries amb persones migrants i argumenten que, en cas que aquestes denúncies es recorrin, s'estudiarà el desenvolupament de la seva tramitació.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor