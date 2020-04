Els Mossos tanquen un prostíbul d'Osona i denuncien dos clients

Els Mossos d'Esquadra van tancar i denunciar aquest dimarts el prostíbul d'Orís, el Club Nederland. La policia catalana també va denunciar dos clients que estaven a l'interior d'aquest conegut local d'Osona on s'exerceix la prostitució.En el marc del dispositiu Oris -res a veure amb el nom del municipi osonenc-, per controlar el confinament, els agents feien patrullatge i van veure que hi havia vehicles a l'exterior de l'establiment que està al costat de l'autovia C-17. Van desplaçar-s'hi i van comprovar que estava obert.Tot i aquesta situació d'estat d'alarma, hi ha casos de denúncies que superen la ficció. A més del tancament d'aquest prostíbul, fa pocs dies la Policia Local de Torelló multava una persona per anar a pescar amb el gos

