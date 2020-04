El Govern reconeix que les UCI estan «al límit» i demana a l'exèrcit que ofereixi personal sanitari

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha reconegut que la capacitat de llits d'UCI als hospitals catalans "està al límit". En declaracions a Catalunya Ràdio, ha apuntat que la velocitat d'entrada de pacients greus als hospitals "és més alta que la velocitat de sortida" i això fa que vagi augmentat la capacitat ocupada. Tot i això, ha assegurat que els centres ho estan fent "molt bé" i que s'està mobilitzant tot el personal possible.Sobre les residències, Vergés ha explicat que les morts que dona la conselleria són les oficials i dins d'aquestes estan "moltes" de les 362 que s'han produït a residències, tot i que ha indicat que "potser algunes" no hi figuren perquè no han entrat al circuit sanitari . La consellera ha reconegut que "pot créixer molt" la xifra de gent gran que viu en una residència i que mor per coronavirus perquè són "més vulnerables".En aquest sentit, ha assegurat que existeix la possibilitat per a les famílies d'endur-se al resident a casa a fer el confinament i ha afegit que és més "desitjable" que, en tot cas, hi hagi transmissió familiar però no a la residència, on la població resident és més gran i, per tant, més vulnerable.Vergés ha reconegut també que la xifra de positius és "molt superior a la que hi ha testada" però ha defensat que es fan entre 1.500 i més de 3.000 proves diàries que permeten tenir "bones xifres" per seguir l'evolució de l'epidèmia. En aquest sentit, ha afirmat que la tendència "disminueix" i que les mesures de confinament "funcionen".La consellera s'ha referit també a l'ajuda que ofereix l'Exèrcit i els ha demanat que el que caldria són metges i infermeres, "no només persones de muntatge i logística". "Necessitem mans", ha manifestat.Vergés ha explicat que han tractat aquesta qüestió arran de l'oferiment que es va fer a Sabadell per muntar l'hospital de campanya i ha recordat que a les unitats de l'UME hi ha personal sanitari.La consellera ha explicat que hi ha 3.468 professionals sanitaris que han donat positiu per coronavirus i que també té constàncies d'algunes morts. Ha detallat que aquest dilluns es va produir una defunció a Lleida d'un metge que prestava servei a diferents pobles i que també li consten persones de l'àmbit privat que han mort.La consellera ha garantit que "estan arribant" tests ràpids i que es van distribuint però ha insistit que la prova que dona garanties sobre un negatiu per coronavirus són les PCR i que són aquestes les que s'han de fer per garantir que un professional sanitari pot tornar a treballar. Sobre els testos, ha afirmat que "ajudaran però no ho són tot".Pel que fa si s'apliquen criteris de priorització entre els malalts, Vergés ha assegurat que els professionals actuen com ho fan sempre i que es tenen en compte els antecedents de salut per preveure l'evolució del pacient. "Haurem de decidir segons les possibilitats de bona evolució que tinguin els pacients, i aquí hi entra tot", ha manifestat, al mateix temps que ha reconegut que l'edat és un dels criteris emprats.Per últim, Vergés ha apuntat que quan passi la Setmana Santa "continuarà el confinament", tot i que sense especificar de quina manera. "Potser no total però haurem de continuar protegint els més vulnerables i això encara serà per llarg", ha declarat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor