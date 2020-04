VÍDEOS La història rere els portadors de fèretres que s'han fet virals

S'han convertit en un autèntic fenomen viral durant aquest confinament. Segurament ja n'hauràs rebut algun a través de Whatsapp. O aviat ho faràs. Parlem dels vídeos protagonitzats per un grup de portadors de fèretres que ballen en els enterraments, molt populars a Ghana i d'altres països africans.Les creacions virals en qüestió consisteixen a combinar un tall d'imatges d'aquests enterraments festius amb un vídeo, qualsevol dels milers que circulen per Internet és vàlid, en què els seus protagonistes pateixen algun tipus de caiguda -més o menys divertida- o accident. I tot això lligat amb una cançó electrònica, Astronomia de Vicentone i Tony Igy.La combinació és explosiva. A partir d'aquí, els mems han anat evolucionant amb majors dosis d'humor negre i d'altres tocs d'originalitat. En podeu veure un recull a continuació, compartits a la xarxa pel famós youtuber Auronplay.Quina història hi ha rere aquestes noves estrelles de les xarxes socials? Les imatges utilitzades en els vídeos virals són d'un reportatge de la BBC del 2017, que podeu recuperar més avall. A Ghana -i d'altres països del mateix continent- els funerals tenen un component social, de comunitat, molt gran.Està molt més extesa que a Europa la idea d'acomiadar una persona amb una festa. I d'aquí va sorgir la inciativa d'en Benjamin Aidoo, que va decidir oferir aquests servei de performance pels enterraments i es va començar a popularitzar ràpidament. De fet, quan es va registrar el reportatge (fa més de dos anys) ja donava feina a més de 100 persones i havia dissenyat un outfit concret per als "espectacles". La peça de la corporació britànica recull diversos testimonis a part del d'en Benjamin.Contractar un grup d'aquests portadorsés fins i tot habitual en aquests últims temps al país africà. Els familiars ho entenen com un homenatge a la persona que ha traspassat.

