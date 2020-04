El brot de coronavirus del Centre Geriàtric de la Pobla de Segur ja suma set morts

Set residents del Centre Geriàtric del Pirineu , a la Pobla de Segur, han mort per coronavirus des de l’inici del brot. Els casos confirmats de Covid-19 a la residència poblatana s’eleven a 39 en tot l’episodi, dels quals 23 són padrins. La residència pallaresa té aquest dimecres a quatre avis ingressats a l’ Hospital del Pallars , 12 positius més en aïllament i 10 usuaris amb símptomes, als quals encara no se’ls ha pogut fer el test.Els 16 positius restants són de treballadors del centre, que presenten símptomes lleus i es troben actualment en aïllament domiciliari. Són baixes sensibles que des del centre s’intenten reemplaçar a marxes forçades per garantir els serveis als malalts, però també a la resta de residents. Cal tenir en compte que la majoria d’ells tenen alts graus de dependència i necessitat d'atenció integral les 24 hores.La situació del geriàtric és “crítica” per la “manca de personal” i per aquest motiu des del centre es fa una nova crida per incorporar treballadors qualificats per tal de donar cobertura a les necessitats de tots els avis i àvies. Davant aquesta manca de personal, l’Àrea Bàsica de Salut (ABS) de la Pobla ha deslliurat parcialment a personal del CAP de la Pobla, entre els quals el metge de la residència, per poder atendre les necessitats mèdiques dels seus usuaris.El metge del Centre Geriàtric del Pirineu, Ramon Mitjana, ha alertat que el coronavirus “es transmet molt ràpidament a les residències de gent gran” i ha insistit que “afecta molt” a les persones vulnerables. En aquest sentit, Mitjana ha explicat que excepte un cas, els residents que han perdut la vida per coronavirus eren persones fràgils, d’edat avançada i amb mala qualitat de vida.Mitjana ha relatat ala duresa de la situació que viu la residència. Explica que en tot moment el centre manté el contacte amb les famílies dels residents mitjançant trucades telefòniques o videoconferències. “Intentem posar les famílies al dia malgrat els telèfons no parin de sonar. Ho donem tot per ells, són moments molt complexos per tots”, explica.El metge del Centre Geriàtric de la Pobla ha agraït les mostres de suport que estan rebent aquests dies i ha assegurat, fins i tot, que són “les pròpies famílies dels malalts les que ens donen ànims per tirar endavant aquest situació”. Mitjana explica que “tant pels malalts com pels familiars és un alleujament molt gran poder-se veure i parlar, hi ha molts moments d’emoció quan es veuen a través de les pantalles”, explica.

