L'atur es dispara a Catalunya i registra la major pujada de la història a l'Estat

L'atur a Catalunya s'ha disparat aquest març a causa del coronavirus: ha pujat en 21.883 persones respecte el mes anterior i ha situat la xifra total de desocupats registrats en 417.047, segons ha informat aquest dijous el Ministeri de Treball. Això suposa un increment del 5,52 % mensual. És el tercer mes que puja l'atur al país.A l'Estat, el nombre de desocupats ha ascendit en 302.265 persones, un 9,31% més que el mes anterior, i se situa en els 3.548.312 aturats, el registre més alt des de l'abril de 2017. El govern espanyol ha responsabilitzat el coronavirus de "l'impacte extraordinari en l'atur".Es tracta del major increment en qualsevol mes de tota la sèrie històrica al conjunt de l'estat espanyol. La xifra ha superat el rècord que hi havia del gener de 2009, quan va pujar en gairebé 200.000 persones, en plena crisi econòmica.Aquesta xifra a l'Estat i Catalunya encara hauria de ser més gran, ja que no recull els milers d'afectats pels expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) que s'han presentat durant aquesta crisi. Fins aquest dimecres, el Departament de Treball havia comptabilitzat 76.048 sol·licituds telemàtiques per presentar un ERTO, que en total afecten 571.363 catalans.D'acord amb aquest recompte, les persones que s'hauran d'acollir a un ERTO a conseqüència de la crisi de la Covid-19 (a qui se'ls ha suspès temporalment el contracte i tenen dret a cobrar l'atur) ja representen el 16,4% de la població ocupada a finals d'any.En comparació amb el mateix mes del 2019, el nombre d'aturats a Catalunya ha crescut en 21.307 persones, un 5,38% més. La xifra més alta d'atur registrat fins ara en els últims anys correspon al febrer el 2013, amb 665.176 desocupats.

