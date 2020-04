Irlanda recomana la masturbació i el sèxting per frenar el coronavirus

Masturbar-se o intercanviar contingut eròtic explícit a través de dispositius electrònics com el telèfon mòbil o l'ordinador -pràctica coneguda com a sèxting-. Aquestes són les peculiars recomanacions que ha posat sobre la taula el servei de salut sexual de la República d'Irlanda per evitar contagis per coronavirus . L'organisme remarca que només es pot ser sexualment actiu amb algú amb qui es conviu, que no estigui infectat ni tingui símptomes.El text difós per HSE Sexual Wellebing destaca que la pràctica sexual no és incompatible amb una bona higiene de les mans. De fet, recomana rentar-se-les bé, així com qualsevol joguina sexual que s'hagi utilitzat, amb aigua i sabó durant almenys 20 segons.L'organisme irlandès assegura que la masturbació no expandirà el virus i emplaça els ciutadans a utilitzar serveis de cites virtuals o el sexting per a reduir al màxim el contacte amb terceres persones. A banda, també recomana desinfectar sovint teclats i pantalles tàctils.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor