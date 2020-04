Els nous tests ràpids adquirits per l'Estat tampoc funcionen bé

Els tests ràpids d'una segona remesa adquirida pel Ministeri de Sanitat per detectar el coronavirus tampoc funcionen bé: només tenen un 50% de sensibilitat. Així ho assegura la Societat Espanyola de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica (SEIMC), tal com publica el diari El Español. La mateixa entitat ja va ser qui va alertar que a la primera remesa de tests n’hi havia uns quants de defectuosos, que només tenien una sensibilitat del 30% i que el govern espanyol els va haver de retornar. En aquest informe, ja alertava d’aquests segons tests ràpids, que es llegeixen com un test d’embaràs: “Existeixen altres formats ja adquirits a Espanya que requereixen d’un altre tipus de lectura -fluorescent, que implica la utilització d’una màquina- que estan pendents de ser avaluats”.L’avaluació ja està feta i el resultat no és el que s'esperava. Segons el rotatiu, no es coneix ni l’empresa ni la xifra de tests distribuïts, però sí que es pot deduir que no es tracta dels adquirits a Xina després de la compra massiva del Ministeri de Sanitat.La SEIMC segueix optant per recomanar els tests més lents que es fan amb el PCR, tot i que també reconeix que té problemes addicionals, com el desavastament a nivell mundial dels reactius que s’han d’utilitzar.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor