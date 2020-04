​VIDEO El missatge d'ànims que ha enviat Son Goku al poble de Calaf

Els guàrdies municipals de Calaf (Anoia) també han volgut tenir un gest d'agraïment i ànims amb la població confinada a casa. Per això, han demanat a Son Goku, el superheroi de la sèrie de dibuixos animats Bola de Drac, que dediqui unes paraules que aquests dies comparteixen pels altaveus del seu vehicle a diversos carrers del municipi.Els vigilants fan sonar les sirenes com a reclam i així animen a la gent a sortir als balcons i escoltar el missatge que Marc Zanni, doblador de la veu de Son Goku de la versió catalana, ha gravat per l'ocasió.

