L'Agència del Medicament, a punt d'aprovar sis prototips de respiradors

A tots els projectes presentats, l'AEMPS els ha ofert suport i suport tècnic continu per tal d'agilitzar el desenvolupament i aconseguir prototips segurs que puguin ser provats dins de protocols d'investigació clínica en els centres hospitalaris. Els requisits mínims de seguretat estan definits en un document i es van compartir amb la fundació COTEC perquè els distribuís a tots els projectes d'aquesta envergadura.Els respiradors són equips invasius molt precisos i complexos, dissenyats per a la seva utilització en el suport vital d'un pacient que està en una situació crítica. El seu disseny i funcionalitat ha de garantir, a més de complir la seva funció original, que la seva utilització no comprometi l'estat clínic o la seguretat dels pacients, ni la seguretat i la salut dels usuaris. A l'igual que a la resta dels països de la Unió Europea, per a comercialitzar aquests dispositius a Espanya, aquests han d'estar proveïts de la marca CE, distintiu que declara la conformitat del producte amb els requisits de seguretat, eficàcia i qualitat establerts en la legislació.Com tot equip d'electromedicina, els ventiladors mecànics emeten radiació electromagnètica que pot afectar el funcionament de la resta d'equips del pacient, o fins i tot als pacients de l'entorn. Igualment, s'ha de verificar que el funcionament del prototip no es veu afectat per l'emissió electromagnètica de la resta d'equips habituals en una UCI. A més, han de provar la seva funcionalitat i manteniment en el temps. Un equip sense aquestes garanties mínimes podria no ser útil al pacient que se li aplica, i fins i tot perillós per al pacient i els que l'envolten. Per aquest motiu, només s'autoritzaran les investigacions clíniques d'aquells projectes que aportin la documentació i tests mínims que se'ls ha indicat.