El text del BOE confon els autònoms sobre si hauran de pagar la quota després de l'estat d'alarma

El redactat del Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) ha provocat confusió entre els autònoms sobre si hauran de pagar la quota un cop aixecat l'estat d'alarma. La Federació Nacional d'Associacions de Treballadors Autònoms (ATA) interpreta que els treballadors per compte propi que hagin demanat la prestació extraordinària perquè han tancat pel decret d'estat d'alarma o que puguin acreditar una caiguda del 75% dels ingressos estan exclosos de la moratòria de quotes de maig a juliol anunciada aquest dimarts pel govern espanyol. D'altra banda, CTAC-UGT recorda que la quota dels que demanen la prestació extraordinària està bonificada i creu que un cop s'aixequi l'estat d'alarma aquests autònoms podran demanar la moratòria de les cotitzacions.Les queixes dels autònoms arriben després que aquest dimarts la ministra d'Economia, Nadia Calviño, anunciés una moratòria de sis mesos en el pagament de les cotitzacions a la Seguretat Social.En un missatge publicat a Twitter, ATA argumenta la seva posició recordant que el BOE especifica que els treballadors per compte propi podran deixar de pagar la cotització a la Seguretat Social durant aquests mesos "sempre que les activitats que realitzin no s'hagin suspès amb ocasió de l'estat d'alarma".En el decret llei que desenvolupa la prestació extraordinària per cessament d'activitat i per caiguda del 75% dels ingressos, es detalla que aquesta ajuda "tindrà una durada d'un mes, ampliant-se en el seu cas, fins a l'últim dia del mes en què finalitzi l'estat d'alarma, en el suposat que es prorrogui i tingui una durada superior".Segons ATA, un cop acabada de rebre aquesta prestació els treballadors per compte propi que han suspès la seva activitat pel decret d'estat d'alarma no es podran acollir a la moratòria. Des de la Confederació de Treballadors Autònoms de Catalunya (CTAC), vinculada a la UGT, en canvi, creuen que això no serà així i consideren que el decret no esmenta el que passarà quan els autònoms amb activitats suspeses puguin anar a treballar perquè només es basa en el fet que ara mateix no han de pagar la quota.D'altra banda, Sandra Zapatero, presidenta de CTAC-UGT, ha lamentat a l'ACN que el decret no especifiqui com es farà la devolució de les quotes i no inclogui l'opció de demanar la moratòria ja al mes d'abril, cosa que sí que es permet en el pagament de les cotitzacions socials per part de les empreses. Segons el redactat, els autònoms que continuïn treballant hauran d'esperar al maig per reclamar aquesta moratòria.La confusió entre els autònoms s'ha produït l'endemà que la Seguretat Social cobrés la totalitat de la quota del març a tots els treballadors per compte propi, haguessin tancat o no. Els sindicats demanen que s'ingressi la part proporcional del mes que no han pogut treballar als que duen a terme activitats suspeses pel decret d'estat d'alarma.

