Ja hi ha més de 2.000 morts a Catalunya pel coronavirus, segons les dades de Salut

Segueixen augmentant, i a fort ritme, els morts pel coronavirus a Catalunya, que ja superen els dos milers. En les darreres 24 hores han perdut la vida per la Covid-19 244 persones als centres sanitaris , segons les dades comunicades pel Departament de Salut. La xifra està clarament per damunt de les 177 del dia anterior, tot i que per sota de les 262 de dilluns, que encara és el rècord absolut des que la pandèmia va arribar a Catalunya. En total, 2.093 persones han perdut la vida per la malaltia a Catalunya, segons les dades de Salut.En l'aspecte més positiu, aquest dimarts s'han comptabilitzat un total de 1.216 altes, i la suma total de persones que han superat la malaltia és de 6.917.Pel que fa als contagis, en les darreres 24 hores s'han registrat 1.813 nous positius, per a un total acumulat de 21.804. D'aquests positius, un total de 1.855 persones estan en estat greu.Quant al brot d'Igualada, Salut confirma un total acumulat de 608 positius de coronavirus SARS-CoV-2. Del nombre total de casos, 154 són professionals sanitaris. 98 persones han mort amb la Covid-19.

