RAC1 planteja un ERTO a tota la plantilla durant tres mesos

RAC1, l'emissora de ràdio líder en audiència a Catalunya, aplicarà un Expedient de Regulació Temporal de l'Ocupació (ERTO) a la totalitat de la plantilla, segons diverses fonts consultades per. L'expedient, que haurà de ser aprovat per Treball abans d'aplicar-se, ja ha estat comunicat als treballadors.La cadena reduirà un 10% l'horari i el sou als seus prop de 120 treballadors durant tres mesos: des d'avui mateix, 1 d'abril, i fins al 30 de juny. L'emissora, propietat del grupo Godó, no ha estat aliena a la crisi generalitzada als mitjans a causa del coronavirus, i ha vist com la seva publicitat es reduïa d'entre un 70% i un 80%.

