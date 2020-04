Ha arribat el pic de la corba? Pot ser, però la quantitat de morts encara es pot multiplicar

Hi ha un intens debat sobre si l'Estat està superant ja el pic de la corba de l'epidèmia i, per tant, si pot anar pensant en l'horitzó de la seva superació. Veient com quasi cada dia augmenta el nombre de morts , sembla difícil creure-ho, però el cert és que sí que hi ha motius tant per a l'esperança com per al pessimisme, ja que, fins i tot si fos cert que el moment de màxima propagació s'ha superat, això no vol dir que la xifra de defuncions caigui. Ben al contrari, en un escenari optimista, encara es podrien multiplicar les properes setmanes.Tal com es pot observar en el gràfic superior i com s'ha subratllat anteriorment , Espanya segueix sent, amb diferència, l'estat on el nombre de morts per coronavirus ha crescut més ràpid, agafant com a dia de referència inicial aquell en què, a cada lloc, es van assolir les 20 defuncions. Fa 23 dies que Espanya les va superar i, en aquest termini, ha arribat als 9.053 morts, tant com Itàlia en 28 dies. Ni més ni menys que cinc dies d'avantatge.Els experts, però, no es cansen de recordar que una millor manera d'analitzar la propagació del virus és visualitzant-ho en escala logarítmica -en què la distància d'1 a 10 és la mateixa que de 10 a 100, o que de 100 a 1.000-. Com que una persona pot contagiar-ne a diverses, el creixement dels afectats no seria lineal en un escenari de lliure propagació, sinó que la quantitat d'infectats s'aniria multiplicant progressivament.Per això, encara que el nombre de casos creixi en termes absoluts, que aquests triguin més a multiplicar-se és una senyal que la propagació s'alenteix i comença a frenar-se. Això s'observa quan la corba en escala logarítmica s'aplana i, pel que fa a l'evolució dels morts per coronavirus, sembla que l'Estat fa uns dies que ho està assolint. El gràfic inferior apunta cap aquí.Una altra manera de veure-ho és analitzant la quantitat de morts en relació amb els morts acumulats. Si el virus es propagués amb llibertat, el nombre d'afectats augmentaria proporcionalment de forma força constant. Observant les dades en el gràfic inferior i ignorant les xifres dels primers dies -distorsionades per ser quantitats encara petites-, l'alentiment sembla clar.L'evolució que va fer Itàlia i la que està fent l'Estat és força similar -amb el mateix dia 0 de referència dels 20 morts-, tot i que el creixement a Espanya era lleugerament superior, de mitjana -com també es veure en els anteriors gràfics-. Tot i aixó, l'Estat ha passat en una setmana d'un increment diari dels morts superior al 20% a situar-se una mica per sobre del 10%. Itàlia va trigar una mica més a notar aquesta rebaixa.La mala notícia, però, és que alentir el ritme en què s'incrementa el nombre diari de morts no vol dir que es redueixi el nombre diari de morts. Ni molt menys. Tan sols significa que l'augment és més lent, tot i que segueix augmentant. De fet, com que l'accelerada prèvia a l'Estat va ser més acusada que a Itàlia, el mateix percentatge d'increment a un i altre lloc equival, en termes absoluts, a un major nombre de morts a Espanya.En el següent gràfic es visualitza, de fet, el nombre de morts diari a cada estat -de nou, amb el mateix dia 0 de referència-. I la xifra segueix creixent. Ara que es podria haver assolit el pic pel que fa al ritme d'augment de morts i cada dia creixen menys que l'anterior en termes proporcionals, falta que arribi el dia en què s'assoleixi el pic en termes absoluts i directament el nombre de morts sigui inferior cada dia a l'anterior.Quants morts falten per què això ocorri? Difícil de saber. De fet, Itàlia va arribar fa vuit dies al punt actual de l'Estat, és a dir, amb un augment de morts diaris de prop de l'11%. Llavors, portava acumulades 6.077 defuncions i ara ja ha assolit les 12.428, més del doble. I en termes absoluts, no està clar que la quantitat de morts ja hi sigui inferior cada dia, senyal de tot el camí que li queda per recórrer. Espanya, per tant, encara podria multiplicar per dos, tres o més la xifra de morts abans de controlar la situació. El País han fet alguns interessants càlculs, en funció de si l'evolució és similar a Hubei, Corea o Itàlia, i el resultat ha estat que es podrien assolir entre els 16.000 i els 42.000 morts. Un marge obert, però s'entén per l'escassetat de referències fiables en relació al comportament del coronavirus en diferents escenaris.Hi ha, a banda, alguns elements que s'han d'analitzar a banda. Un és que les xifres de morts a l'Estat disten força de ser precises, no només pel que fa a contagis, sinó també a morts per coronavirus, tal com s'ha posat de manifest darrerament . Això, sens dubte, dificulta l'anàlisi i les prediccions.I un altre és una diferència curiosa entre Espanya i Itàlia i és que, malgrat que la segona porta més casos detectats i morts, la primera ja ha tingut més persones hospitalitzades (51.418 i 32.215, respectivament) o a l'UCI (5.872 i 4.023, respectivament), com es pot observar en el gràfic inferior. Què significa això? Que els contagiats han estat millor atesos a l'Estat que a Itàlia o, per contra, que hi ha més casos greus pendents d'evolucionar i, eventualment, una part d'ells morir?

