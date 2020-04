Pressió al Govern per prorrogar contractes de recerca finalitzats durant el confinament

Aquest 31 de març, diversos investigadors acadèmics amb contractes temporals finançats per la Generalitat van veure com se'ls acabava la beca en ple confinament. Segons el col·lectiu Doctorands en Lluita hi ha 216 persones en aquesta situació i fonts de la Secretaria d'Universitats asseguren a NacióDigital que el Govern estudia possibles vies de pròrroga.Ares Batlle és una de les afectades i explica que des de fa tres setmanes s'ha vist obligada a fer teletreball. "El confinament afecta la capacitat d'investigació i la qualitat del treball", argumenta. Entre altres coses, explica que no ha pogut fer consultes a la biblioteca ni fer entrevistes concertades.Doctorands en Lluita manté negociacions amb la Generalitat i els eu portaveu, Alejandro Ramos, reclama que els ajuts es prorroguin el mateix temps que duri el confinament. "La feina que implica una tesi, en molts casos, s'ha hagut d'aturar", explica.El govern espanyol ha aprovat la pròrroga dels contractes temporals d'investigació finançats per l'Agència Estatal d'Investigació i l'Institut de Salut Carlos III. Les pròrrogues allargaran el contracte el mateix temps que duri l'estat d'alarma i Ramos demana al Govern que imiti la Moncloa.Per ara, alguns centres acadèmics sí que han suspès el termini de dipòsit de la tesi, però les tres setmanes de confinament de moment no tenen compensació econòmica. "És un greuge afegit a la precarietat dels doctorands", afirma Batlle.El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha de pronunciar-se pròximament sobre una denúncia presentada per Doctorands en Lluita i el sindicat CGT. El ministeri de Ciència i Innovació va aprovar el 2019 l’Estatut de Personal Investigador en Formació (EPIF), que en el seu redactat preveu la pròrroga d'un any als contractes de tres en el cas que la tesi no estigui acabada.L'única universitat que aplica la norma, però, és la UAB. Moltes altres han al·legat falta de finançament i la Generalitat assenyala a Madrid. "La mesura no té dotació econòmica", argumenten les fonts consultades de la secretaria d'Universitats.Aquests arguments tornen a estar ara sobre la taula amb motiu de la finalització de contractes en ple confinament. El Govern es compromet a estudiar possibles solucions però insisteix que "no hi ha cap dotació addicional per modificar la convocatòria".Fonts de la secretaria asseguren que s'està buscant la via per tenir "cobertura legal" i oferir solucions al llarg d'aquesta setmana. Avisen, però, que l'EPIF aprovat pel govern espanyol inclou en el seu redactat que les pròrrogues no suposaran un increment de la despesa pública.

