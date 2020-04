VÍDEO Els nous capítols de «Rick and Morty» arribaran el maig

L'àcida comèdia de l'animació televisiva ja té confirmada la continuació de la quarta temporada i la seva data d'estrena. Les aventures de Rick and Morty tornaran a les pantalles i dispositius el pròxim 3 de maig, en una data d'estrena mundial per una de les sèries de televisió més disruptives i originals de l'última dècada.Tal com ha avançat la productora de Rick and Morty, Adult Swim, els pròxims capítols s'estrenaran a la plataforma HBO, que ha estat la que ha tingut els drets de distribució de la sèrie.A més a més, aquest dimecres 1 d'abril s'ha estrenat el tràiler amb les primeres imatges del que suposarà la nova tongada de capítols de Rick and Morty. La sèrie va deixar el llistó ben alt amb els primers capítols de la quarta temporada, rebuts molt positivament per la crítica professional.

