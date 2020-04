El teixit productiu veu l'abisme: parlen els empresaris

Guinda, de Foment: "El govern espanyol ha d'escoltar els empresaris abans de prendre decisions"

El món empresarial català observa amb inquietud creixent el panorama que està generant el coronavirus en tots els àmbits. Tothom coincideix que la prioritat és ara salvar vides, però hi ha una enorme preocupació també pel futur del teixit empresarial, la salut del qual tindrà repercussions en la vida econòmica i l'ocupació. El darrer reial decret del govern espanyol sobre treballs essencials i permisos recuperables retribuïts ha estat rebut amb decepció en molts sectors econòmics.A diferència d'altres països, que han respost a la crisi amb l'anunci d'ambiciosos paquets de mesures econòmiques, els agents socials, des d'empresaris a sindicats , retreuen a l'executiu la seva lentitud i manca de reflexos a l'hora de respondre a l'angoixa de treballadors, autònoms i empreses. Aquest dimecres, la consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, criticava la "voluntat centralitzadora de l'Estat" i reclamava ajudes urgents a les pimes . El teixit empresarial, deia, està en "greu perill". Les darreres dades de l'atur no són gens bones . Aquest dijous, el ministeri de Treball ha informat que l'atur a Catalunya ha pujat en 21.883 persones el mes de març, situant la xifra de desocupats en 417.047. Això és un increment del 5,52% mensual. A l'Estat, les coses no van millor. El darrer mes, les persones que s'han quedat sense feina han pujat en 302.265 persones, un 9,31% que el mes anterior, i ja se superen els 3,5 milions de desocupats. Això sense comptar les dades dels ERTO, que a Catalunya ja afecten més de 500.000 treballadors després de dies de degoteig de nous expedients.ha demanat a Virgínia Guinda, vicepresidenta i portaveu de Foment del Treball; Joan Canadell, president de la Cambra de Comerç; Miquel Camps, vicepresident de la Pimec; i a David Garrofé, secretari general de la Cecot, la patronal del Vallès, que analitzin les perspectives que veuen en el món de la producció i quines mesures són essencials per sortir de la crisi que vindrà.Guinda valora d'aquesta manera les últimes decisions de Sánchez: "Són positives des del punt de vista social però no serviran per sortir de la crisi ni per resoldre els problemes financers que hem d'afrontar". Per la dirigent patronal, a curt termini, el que les empreses necessiten és liquiditat, és a dir, diners. "La via més ràpida per aconseguir-ho és suspenent el pagament de les cotitzacions i els impostos", sosté. La vicepresidenta de Foment aclareix que no parlen de condonació: "És una suspensió. Passat aquest moment, el govern pot avaluar i ajustar, i decidir com i quan es torna".La dirigent patronal insisteix en alguna de les mesures que ha reclamat Foment , com ara que l'Estat pagui el 75% dels permisos recuperables retribuïts. Subratlla la importància de suspendre les quotes de la seguretat social, perquè la suspensió del pagament de l'IVA té "poc pes" per una empresa que exporti molt". I es fa forta en una cosa que Foment demana a crits: "No pot ser que el govern prengui decisions sense una interlocució amb les entitats empresarials. Com a mínim les ha d'escoltar".El president de la Cambra de Comerç , Joan Canadell, afirma que l'Estat es mou "a batzegades". La major part de les mesures que va adoptant són benvingudes, però "arriben tard". "Altres països van presentar un paquet fort d'actuacions i no han d'anar aprovant decrets cada dia. Hi ha situacions molt lamentables, com ara que uns autònoms que no han pogut facturar estan obligats a pagar, ni que sigui d'aquí a uns mesos. Si hi va haver 60.000 milions d'euros per recatar els bancs, o encara més per determinades infraestructures ferroviàries, n'hi ha d'haver també pels autònoms i les pimes", ressalta Canadell, de perfil níridament independentista.El màxim dirigent de la Cambra explica que estan preparant una campanya de suport al teixit empresarial i afirma que cap empresa "ha de veure's obligada a tancar" per la covid-19. Aquest serà el lema de la campanya, que ha estat ideat per la Cambra de Tortosa. De l'enquesta que estan fent aquests dies a nivell intern, n'extreu una conclusió: "Una tercera part de les empreses temen que aniran a un concurs de creditors". Reclama, a banda, un pla especial per ajudar els sectors econòmics més fràgils, com el turisme, la cultura, el comerç i la restauració.Camps no amaga aquests dies la seva preocupació per la situació: "La prioritat és resoldre la crisi sanitària i salvar les persones. Això és primordial. Però després hem de pensar en com afrontem la crisi del teixit productiu, que afecta també a les persones". El vicepresident de Pimec critica severament que els autònoms hagin hagut de pagar les quotes del març: "Segons les xifres de recaptació anual, els autònoms de tot l’Estat hauran ingressat uns 800 milions € a la Seguretat Social, uns 160 milions dels quals a Catalunya. O sigui, hem perdut 800 milions de liquiditat".Camps assegura que les pimes i els autònoms seran les "grans víctimes econòmiques" de la pandèmia. "Els treballadors patiran i molt, però autònoms i petits i mitjans empresaris han quedat encara més desprotegits. Si ens han fet tancar pel coronavirus, ens han d'ajudar a poder tornar a obrir", remarca. El dirigent empresarial defensa les propostes que ha fet la Pimec, com ara la suspensió de cotitzacions i tributs: "S'han tancat molts comerços i moltes naus, però hem de seguir pagant els lloguers i els rèntings, i per fer-ho no ens queda altra opció que endeutar-nos".Garrofé manifesta que l'últim decret del govern espanyol "només clarifica coses" respecte a altres decrets més confusos, a banda d'anunciar noves mesures, algunes de les quals queden "pendents d'interpretació". El dirigent de la patronal vallesana explica que ja es porten quinze dies "sense idees clares i sense un pla de xoc". "Tenim prop de 20 milions de treballadors i tres milions d'empreses que encara no saben què han de fer", lamenta. Considera que en l'àmbit laboral s'ha anat clarificant, però en clau de supervivència econòmica i financera "encara hi ha molt pendent. "No tenim un programa de liquiditat plantejat des del govern", lamenta, en referència a l'Estat."S'ha aconseguit que els autònoms es lliurin de les cotitzacions de l'abril, això és positiu", apunta Garrofé, que al mateix temps demana més liquiditat: "No es veu per enlloc on és la política fiscal del govern". Reclama, a banda, que el 20 d'abril les empreses no hagin de pagar ni IRPF, ni IVA ni Societats, en la línia del que defensa la Generalitat. El secretari general de la Cecot assegura que cap empresari vol acomiadar". "Tots volem una societat del benestar i preservar els llocs de treball", diu.

